Почему на набережной Хабаровска появился звездный кит?

Всенародная и очень веселая выставка открылась вблизи набережной Хабаровска

Неформальный и большой кит от Константина Генова и Дениса Абдулина оказался главным экспонатом на уже традиционной для Хабаровска выставке на льду «Наречие». Более мелкие арт-объекты стали прикольным дополнением к экспозиции.

Но почему кит? Константин Генов высказался вполне определено: «Было несколько идей. Но кит такой большой и виден издалека! К тому же он необычное существо - и рыба, и млекопитающее. А что касается оригинального колера от Артема Андрианова... Так цель художника – раскрасить мир в яркие краски».

Соавтором звездного кита выступил Денис Абдулин: «Что вы, я в «Наречии» участвую в первый раз. Сделать кита – это идея Константина. Помогал с техническим воплощением. Повезло, что «Город мастеров» для сборки арт-объекта выделил помещение бесплатно. На льду Амура мы к туловищу быстренько плавники присоединили».

На первой выставке «Наречие» Константин Генов создал белого медведя, который пришел на богатый рыбой Амур. Его расписали местными узорами. Во второй раз главным экспонатом выставки на льду напротив Хабаровска стал радужный единорог.

В 2021-м художников своим посланием приветствовал специалист в сфере поддержки и развития некоммерческих организаций Илья Любицкий: «Потому что Хабаровский край - родина слонов (зачеркнуто) китов. Как и Шантарские острова, киты – наше всё! А это особенный, звездатый кит. Один из тех трех, на спинах которых стоит не только наш край, но и вся земля! Хабаровск – самый звездатый город мира. Колыбель вселенского разума, портал в космос и вообще пуп земли, а также прочих планет. Мы – избранные! Впрочем, каждый хабаровчанин и так это знает».

Когда киту становится грустно, он открывает на своём китофоне приложение «Шантарские острова» – про китов там целый раздел. Это проект Русского географического общества и дальневосточных учёных – мини-энциклопедия по природе, погоде, истории, акватории и интересным местам архипелага. В ней есть карты, картинки и рассказы о каждом острове. Если интересно, можете тоже скачать его на свой китофон и сгонять туда виртуально – это модно и бесплатно.

Выставка всенародная, присоединяйтесь и дополняйте экспозицию своими поделками. Но помните, что на Амуре дуют лютые ветры. Так что приготовьте крепкие колья, иначе ваш экспонат улетит в голубую высь.

Виктор Панин

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