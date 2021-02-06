Михаил Дегтярев избран координатором регионального отделения ЛДПР

В Хабаровске состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ЛДПР. На ней врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев избран на должность координатора. Ранее он исполнял обязанности координатора реготделения.

«На нас лежит большая ответственность перед жителями края, которые верят в партию, во всех нас, ждут от нас активной работы. Мы должны сплотиться, оставить все разногласия и работать как партия власти – исключительно на благо людей», - отметил Михаил Дегтярев.

В конференции приняли участие делегаты от 18 местных отделений ЛДПР, депутат Госдумы Иван Пиляев, председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова, председатель Хабаровской городской думы Михаил Сидоров, председатель городской думы Комсомольска-на-Амуре Владимир Гинзбург.

Был избран координационный совет регионального отделения ЛДПР, в который вошли Михаил Дегтярев, Ирина Зикунова, Мгер Гандилян, Иван Рыбин, Сергей Зюбр, Владимир Гинзбург, Павел Тупченко, Иван Пиляев, Ирина Вяткина. Орган наделен полномочиями на ближайшие два года.

«Нам предстоит эффективно организовать работу на всех этапах деятельности краевого отделения ЛДПР, учесть мнение каждого партийца при принятии любых решений», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Избрание Дегтярева главой отделения показало, что в партии ЛДПР врио губернатора Хабаровского края пользуется заслуженным авторитетом. В числе достижений Михаила Дегтярева купирование нескольких конфликтов не только внутри организации, но и примирение исполнительной и законодательной ветви власти в регионе. Умение наладить диалог между сторонами привело к позитивным изменениям, который сейчас происходят в крае.