На Госуслугах могут проводить собрания собственники жилья Хабаровского края

В январе федеральным правительством были внесены изменения в функции Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). В соответствии с этими изменениями на базе сервиса станет доступным проведение в заочной форме общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Это упростит процедуру проведения голосований и позволит собственникам выражать свое мнение, не тратя лишнее время на участие в очных собраниях.

- Сейчас проведение общедомовых собраний возможно на портале ГИС ЖКХ, однако на этой платформе зарегистрировались еще не все. Тогда как на Госуслугах подтвержденная учетная запись есть уже практически у каждого. Удобно, что при проведении собрания на базе портала Госуслуги обе системы будут взаимодействовать: сообщения о проведении общего собрания, принятых решениях, итогах голосования появятся на обеих платформах, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Как уточнили в ведомстве, проведение онлайн-собраний на портале Госуслуги имеет несколько существенных преимуществ. Так, собственник с подтвержденной учетной записью сможет самостоятельно выносить вопросы на голосование. О самом голосовании и его результатах собственники будут проинформированы автоматически. При этом после завершения процедуры на основании принятых по вопросам решений система даст возможность сформировать протокол общего собрания. Участвовать в голосовании можно будет и с мобильного устройства. В приложении "Госуслуги.Дом", которое, как ожидается, представят в I квартале 2021 года, будет доступен полный спектр возможностей для этого.

При проведении общих собраний через Единый портал государственных и муниципальных услуг подделать протоколы будет невозможно. А собственники получат удобный дистанционный способ контроля для решения проблем содержания своего имущества.