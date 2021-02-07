Новости
Сергей Фургал собирает деньги на свой день рождения в соцсетях
В официальном аккаунте экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появилась просьба о материальной помощи. Арестованный просит скинуться ему на день рождения.
Аккаунт в Инстаграме — верифицированный, официальный. Когда Фургал был на свободе, то общался в соцсети с жителями региона.
Теперь — сбор денег на свой день рождения, все это пытаются превратить во флешмоб.
«12 февраля Сергею Ивановичу исполнится 51 год! К сожалению, свой день рождения он будет встречать далеко не в кругу семьи и близких людей. Давайте поздравим его все вместе флешмобом #51рубльДляФургала.Чтобы поучаствовать, можно перевести деньги на его личный счёт в СИЗО. Реквизиты в галерее. Сумма символичная — 51 рубль»
Напомним, Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение.
Ему инкриминируют:
- —покушение на двух и более человек, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом;
- —убийство двух и более человек, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление;
- —незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой.
Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого его отправили в Москву и арестовали. Президент уволил его «в связи с утратой доверия». Врио губернатора стал Михаил Дегтярев.