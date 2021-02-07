Сергей Фургал собирает деньги на свой день рождения в соцсетях

В официальном аккаунте экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появилась просьба о материальной помощи. Арестованный просит скинуться ему на день рождения.

Аккаунт в Инстаграме — верифицированный, официальный. Когда Фургал был на свободе, то общался в соцсети с жителями региона.

Теперь — сбор денег на свой день рождения, все это пытаются превратить во флешмоб.

«12 февраля Сергею Ивановичу исполнится 51 год! К сожалению, свой день рождения он будет встречать далеко не в кругу семьи и близких людей. Давайте поздравим его все вместе флешмобом #51рубльДляФургала.Чтобы поучаствовать, можно перевести деньги на его личный счёт в СИЗО. Реквизиты в галерее. Сумма символичная — 51 рубль»

Напомним, Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение.

Ему инкриминируют:

—покушение на двух и более человек, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом;

—убийство двух и более человек, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление;

—незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого его отправили в Москву и арестовали. Президент уволил его «в связи с утратой доверия». Врио губернатора стал Михаил Дегтярев.