Связь с браком: 450 пар узаконили отношения в Хабаровском крае

Итоги первого месяца работы подвели в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края. Так, с начала года 900 жителей Хабаровского края официально оформили свои отношения. При этом большинство из них заключили брак впервые.

«Обычно молодожены тщательно выбирают дату своей свадьбы, основываясь на личных предпочтениях. Есть примета, что свадьба в январе принесет счастье и благополучие. В новогодние праздники зарегистрировано три брачных союза: одна пара заключила брак в отделе ЗАГС Индустриального района Хабаровска, еще два брака зарегистрировано в отделе ЗАГС Хабаровского района. Всего за январь текущего года свадьбы сыграли 450 пар», — сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства края.

В ведомстве также отметили, что за январь специалисты приняли около тысячи заявлений на регистрацию брака. Так как сейчас заявления принимают на год вперед, даты будущие молодожены выбирают разные, в том числе планируют свадьбу на лето.

По итогам прошлого года в крае узаконили отношения 8186 пар, 425 из них заключили брачный союз в январе. А 31 декабря 2020 года свадьбы сыграли три пары в Амурском и Хабаровском районах.