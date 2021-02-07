Путин посмертно наградил пилотов, погибших в Хабаровском крае

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества пилотов ГУП "Хабаровские авиалинии" Александра Зуева и Игоря Шумакова, погибших в 2017 году в авиакатастрофе у села Нелькан в Хабаровском крае. Указ главы государства опубликован 6 февраля на официальном портале правовой информации.

Пилоты награждены за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Авиакатастрофа произошла 15 ноября 2017 года. Самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск – Нелькан и принадлежащий ГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли шесть человек: оба пилота и четверо пассажиров, выжил трехлетний ребенок.