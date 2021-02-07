Давай, до свидания: сторонники Навального заявили о прекращении акций

Протестное движение, организованное в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, сошло на нет. Его сторонники заявили о замораживании инициатив: акции отложены до весны, а то и до лета.

«Вплоть до весны сторонники Алексея Навального не намерены проводить новых крупных акций протеста. Леонид Волков объяснил это тем, что регулярные акции могут привести к тому, что люди разочаруются в протесте», — таким было заявление в Youtube.

Но и без прогнозов активистов, поддерживающих Навального, протест впал в плохо прогнозируемую «кому», особенно это видно по дальневосточным городам. На самом пике, 23-го января, в Хабаровске вышло примерно 300 человек, люди старались быть активными и даже водили хоровод на главной площади Хабаровска.

Были задержанные и привлеченные к ответственности за незаконную акцию.

К 31-му января, когда Навальным и его сторонниками был объявлен всероссийский протест, регионы, что называется, замерзли.

В Хабаровске в этот день на площадь Ленина пришло примерно 60 человек, но им так и не удалось что-либо сделать: организации не было никакой, не было и прежнего задора. Тем не менее, полиция задержала 11 человек за участие в вялой и несогласованной тусовке.

Еще хуже поддержали Навального в Комсомольске-на-Амуре. Там, по наблюдениям очевидцев, на митинг пытались выйти пять человек, но активности не проявили в итоге никакой. Была попытка одиночного пикета, на этом, пожалуй, все. И в Хабаровске и в Комсомольске акции в поддержку Навального отметились лишь скучающей полицией.

Тем более не было никакого протестного движения в дальневосточных городах после решения суда 2-го февраля. Люди махнули рукой и вовсе не стали собираться. Холодно, у всех свои дела, и результата нет. В общем разочарование. Ну и — штрафы. Глава хабаровского регионального штаба Навального получил наказание в виде 150 тыс. рублей штрафа. Сумма серьезная, и вряд ли, дальневосточники, глянув на это, будут рисковать своими деньгами ради московского политика.