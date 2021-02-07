Учителя и воспитатели отметились фестивалем ГТО в Хабаровском районе

Программу фестиваля составили три вида Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: «Эстафета», «Шашки» и «Дартс».

Фестиваль ГТО среди педагогов прошёл в Хабаровском районе. Соревнования были организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Участники были разделены на несколько потоков. Всего по разным дисциплинам сильнейших определили среди 132 спортсменов-любителей из 14 школ и 8 детских садов района.

По результатам всех трех дисциплин в общекомандном зачете победу среди школ праздновал коллектив учителей из села Благодатное. Второе место у педагогов из села Мирное, третье — у сотрудников образовательного учреждения села Ильинка.

Среди дошкольных учреждений лучшими по итогам соревнований «Мы готовы к ГТО» были признаны педагоги села Дружба. На второй ступени пьедестала почета — команда детского сада «Мечта» из Князе-Волконского. Также в тройку призеров вошел коллектив «Звездочки», представляющий село Калинка.

Напомним, что министерство спорта РФ объявило 2021 год — отраслевым годом ГТО. В Хабаровском крае уже стартовала ежемесячная акция «Рекорд ГТО». Стать участником акции может любой житель края, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 70 лет и старше, имеющие допуск врача и зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО.