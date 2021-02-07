За ночь Хабаровский НПЗ выпустил 600 тонн бензина АИ-95

В краевом центре проводятся выездные проверки заправок на наличие топлива, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации, полученной от Хабаровского НПЗ, сегодня ночью на предприятии выпустили 600 тонн бензина марки АИ-95. Топливо отгрузили компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». Та, в свою очередь, развезла его по заправкам сети «ННК». Таким образом сейчас холдинг «ННК» старается закрыть потребности региона и в этой марке бензина.

«С субботы бензин АИ-92 не выпускался, накануне его произвели 1800 тонн. Вместо него шло производство АИ-95. Что касается АИ-92, то его накоплено на нефтескладах достаточное количество. Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника», — рассказал и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Комиссия ТЭК с обеда вновь объезжает все 52 заправки «ННК» в Хабаровске. По первой информации, полученной от специалистов, бензин в городе есть, очереди стали значительно меньше. Итоги объезда представители ТЭК подведут к вечеру воскресенья.