Хабаровчане могут в любой момент остаться без воды

Остаться без воды на пару-тройку недель среди по-хабаровски лютой зимы? Да запросто

Самым значительным событием в сфере ЖКХ на новогодних каникулах 2021 года явился порыв трубопровода на втором Хабаровске, по улицам Промывочной и Машинистов. Без холодного водоснабжения тогда оказались 16 многоэтажных домов, два детских сада и два образовательных учреждения.

В микрорайон холодную воду подавали цистернами. По этому случаю даже прокуратура работала. Нашли чего - не знаю, на месте не был. Видимо, само оно прорвалось. Или время сточило ржавчиной трубы - сколько лет не меняли. И это не исключение, а рядовое для города событие.

Во многих домах ситуация с коммуникациями на грани. Например, с трубой, что подает холодную воду в дом 56а по улице Ленина. Намедни, ранним утром проходя мимо этого здания по хрустящему под ногами снежку, обратил внимание на группу эмоционально жестикулирующих граждан. Выясняли отношения у входа в подвал. Подошел уточнить ситуацию - я ведь все-таки активный гражданин!

«Да ничего тут не происходит! Просто надо попасть в подвал, зафиксировать проблему. Можете с нами пройти, много нового для себя увидите», - поделилась информацией гражданка С., что проживает в этом доме. Два мужичка, которые вели диалог с гражданкой, оказались специалистами по субстанции и воде из управляющей компании, что пользует этот дом.

Ой, зря я согласился на эту авантюру! Там не то что дышать тяжело, там глаза слезятся из-за скопления фановых вод. «Да не усугубляйте, нормальная по запаху обстановка, стандартная для этого дома. Сегодня-завтра все и откачаем. Вы вон на ту трубу посмотрите, что с двумя мощными бандажами», - показывает старший сантехник.

Что, так тяжело поменять этот кусок? «Мы в основном трубы холодного водоснабжения по подвалу поменяли. Все, что внутри дома, то наше. Далее – не наша головная боль. Тут только тронь, все дальше посыплется», - уточняет объем работ специалист. И на ушко рассказывает, что с момента постройки дома - во второй половине 80-х годов прошлого века - внешние коммуникации не менялись и не ремонтировались ни разу.

«И не вздумайте к трубе подходить! Случайно облокотитесь или ударите. Может свищ появиться. И тогда проблем будет!» - сантехник остановил мои потуги придвинуться ближе к проблеме. А если разрыв уйдет дальше по трубе в фундаментный блок? Или за пределы дома? Это же конец спокойной жизни.

Выбрались на свежий воздух, отдышались, дали мне почитать документ. Обрисованная сухим языком акта осмотра места от 21 января 2021 года ситуация кажется еще боле паршивой: «При осмотре ввода холодного водоснабжения… установлено: труба электросварная диаметром 108 миллиметров заходит в дом и на ней установлена ремонтная муфта. Труба на вводе имеет сильные повреждения коррозией. Необходимо решить вопрос о замене ввода холодного водоснабжения».

Устранить прорыв на входе будет очень проблематично по ряду причин. «Придется копать в глубину метра три с половиной - четыре и в длину несколько десятков метров до ближайшего колодца. Работы недели на две», - сообщил более компетентный в вопросах водоснабжения мастер. «Осложнит раскопки обилие электрических кабелей и иных закопанных в землю препятствий в районе торца дома. Видишь, вон подстанция стоит», - поясняет сантехник.

Тут со специалистами ООО «Водрем-Сервис» спорить не стану, все видел своими глазами. И понял, что в любой момент посреди лютой зимы весь дом по адресу ул. Ленина, 56а (около 140 квартир) пару недель будет испытывать дикий сушняк. Или летом, или весной, или осенью - разница небольшая. Просто зимой промерзший метра на два грунт ковырять на порядок сложнее.

Но выход есть! Кинуть времянку, как это сделали специалисты цеха «Водоснабжение» МУП города Хабаровска «Водоканал» при ликвидации аварии 21 января по улице Белорусской и переулку Вологодскому. Тогда они досрочно смонтировали временный водопровод длиной 70 метров, кинув трубу поверх земли. «Временная линия будет работать, пока мы не ликвидируем причину аварии и полностью не устраним повреждение», - пояснил и.о. главного инженера Владимир Сидоров. Я ни на что не намекаю, но, похоже, что подобный трюк придется повторить и в центре города воинской славы.

Эдуард Попов