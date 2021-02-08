Юные киношники Хабаровского края сняли фильмы для питчинга

Региональные этапы Всероссийского питчинга юных кинематографистов стартуют с Дальнего Востока. Мероприятие пройдет во Владивостоке в рамках Всероссийского открытого фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая ларга». Участниками 1 Дальневосточного питчинга станут более 100 детей и подростков. В их числе и две команды юных кинематографистов из Хабаровского края.

- Вспышка коронавируса и режим самоизоляции застал врасплох многие семьи. Дети и подростки погрузились в телевидение и интернет. Всероссийский питчинг юных кинематографистов предполагает не только обучение безопасному поведению в сети посредством кино, но и включает в себя адресную поддержку детских региональных кино- и медиа студий в форме гранта на приобретение видеотехники, обучение на специализированных кинокурсах, - рассказали в оргкомитете питчинга.

В рамках дальневосточного этапа для ребят организуют мастер-классы, практические занятия по монтажу и съемке, а также творческие встречи. Главным событием станет защита кинопроектов о безопасном поведении подростков в интернете. Свои идеи команды презентуют сегодня, 8 февраля. Команда-победитель получит 400 тысяч рублей на съемку короткометражного фильма.

- Наша задача – доказать, что именно наша идея лучшая и заслуживает победы. Ребята нашей студии очень серьезно подошли к подготовке: придумали идею, написали сценарий, отсняли часть материала, провели кастинг актеров и всю проведённую работу запаковали в презентацию. Сюжетную линию мы пока держим в секрете. Защищать проект будут воспитанники студии, которые принимали непосредственное участие в подготовке проекта и тизера (короткого анонса) к фильму, - рассказала руководитель студии «Uniox media» Светлана Нудель.

Еще один кинопроект, заявленный от Хабаровского края, подготовил Молодежный пресс-центр «Будь в теме».

Помимо Дальнего Востока питчинги также пройдут в Тольяти, Новосибирске, Москве и Златоусте. Общий призовой фонд 2 миллиона рублей. Премьера фильмов, снятых студиями-победителями пяти региональных этапов на приобретенном видеооборудовании, состоится в сентябре 2021 года в ВДЦ «Орленок». Именно там пройдет XVI Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».