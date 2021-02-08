В Хабаровском крае представители КМНС готовят Книгу памяти о героях

Мы часто говорим о войне. Порой она превращается в победно-плакатно-салютное действо, словно и не было слез, словно и не было вдов, словно и не было сирот. Словно и не было той вселенской горечи, вкус которой, кажется, выветрился, не оставив даже легкого послевкусия.

«Забыли! Прервалась ниточка, связывающая поколения! Предатели!» - начинают звучать голоса со стальной ноткой патриотизма. А чуть затихнут они, чуть примолкнут официозные фанфары, начинаются рассказы. И в них живет та правда, которой так не хватает порой сегодня очень официальным патриотам. Эта память – семейная, она и проста, и витиевата, как узор на каком-нибудь предмете, который передается по наследству. Без этой памяти мы становимся даже не Манкуртами, мы просто людьми перестаем быть.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края провела научно-практическую конференцию «Вклад коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и советско-японской войне 1945 года» – звучит тяжеловесно, если не вникать в суть. А за этим информационным, наукообразным тяжеловесием скрываются какие-то небывалые для сегодняшнего дня правда и искренность, потому что это не доклады историков, это не догматы политиков, это личные истории про свои семьи, про своих родственников. Сегодня почти всех участников войны и работников тыла нет в живых, оттого и ценны их воспоминания, оттого и ценна память, живущая в семьях.

- Мы работаем с 2015 года над тем, чтобы сохранять память о подвиге наших коренных народов в войне с фашистской Германией и милитаристской Японией, - рассказала Любовь Одзял, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. – Мало кто знает в России и даже у нас в крае, что амурские народы понесли невосполнимые потери в войнах. Для маленьких народов потерять не просто большую часть своего генофонда, а самых талантливых, самых сильных, самых смелых мужчин – это трагедия. Поэтому мы обязаны помнить о наших дедах, о наших прадедах, благодаря этим героям у нас мирная жизнь!

Ежегодно в День Победы собираются представители коренных малочисленных народов – ветераны войны, труженики тыла, дети войны. Звучат слова благодарности, вручаются приветственные адреса, дарятся подарки.

- В какой-то момент мы поняли, что этого мало. Ежегодно ветеранов становится все меньше. Необходимо сохранять эту память, активизировать усилия всей общественности, максимально стимулировать людей на то, чтобы в каждой семье была бы книжка или альбом, в которых воспевался бы подвиг дедов, потому что в каждой семье есть свои герои. Их мы обязаны и помнить, и чтить. К сожалению, есть угроза, что мы упустим это. Поэтому мы стоим в самом начале пути по увековечиванию имен. Надеюсь, что конференция будет у нас ежегодной, больше людей примут участие в конкурсах, так, чтобы итогом стала Книга памяти, рассказывающая о подвигах представителей коренных амурских народов в годы Великой Отечественной войны.

Стоит напомнить, что в годы войны Государственный комитет обороны издал особый приказ, в котором говорилось, что коренные малочисленные народы Севера освобождены от призыва в действующую армию.

- В первые дни войны на фронт ушли сотни представителей амурских народов. Многие не вернулись. Меткие стрелки, благодаря охотничьим навыкам они стали фронтовыми легендами. Представители коренных народов умели сливаться с природой, это было у них в крови. То бесстрашие, та любовь к Родине, которая была в сердцах этих людей, помогали творить чудеса, - подчеркнул Александр Ивагин, начальник управления национальной политики главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края. – На фестивале «25-й кадр», который проходил в декабре прошлого года, одна из номинаций – конкурс видеороликов, посвященных 75-летию Победы. Ребята создали шедевральные ролики о героях войны, в том числе и о Максиме Пассаре.

...Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью, неся слезы и невосполнимые потери. Желание спасти жизни родных и близких, отстоять свое право на счастливую жизнь и воля к победе объединили миллионы людей. Нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, ульчи, удэгейцы, эвены и эвенки мужественно сражались с врагом и внесли свой вклад в Победу. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны более двух тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера были награждены орденами и медалями.

- Мой дед и четверо его братьев по материнской линии ушли на фронт, двое не вернулись, - рассказала Ирина Пассар, старший инспектор управления по делам коренных малочисленных народов Севера министерства природных ресурсов Хабаровского края, председатель Хабаровского городского отделения Ассоциации. – Моя семья чтит память героя Советского Союза Александра Падалиевича Пассара, который был отважным разведчиком. Он добыл 26 «языков», в рукопашном бою уничтожил более ста фашистских солдат. Помним, чтим и гордимся.

На 1-й и 2-й этап конференции на конкурс поступило 35 работ, подготовленных историками, ветеранами войны и труда, городскими и районными организациями КМНС, творческими работниками, хранителями национальных традиций и культуры. Из них 20 текстовых творческо-исследовательских работ из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Аяно-Майского, Комсомольского, Нанайского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского районов, а также 15 работ в виде слайдовых композиций и видеороликов из Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Хабаровского районов.

- Читать сочинения и смотреть видеоролики участников конкурса было невозможно без слез, - поделился Иван Бельды, первый вице-президент Ассоциации, председатель Совета старейшин при Ассоциации. Его отец воевал, пришел с войны с двумя ранениями, с наградами.

В Хабаровском крае перед Великой Отечественной войной проживало около 20 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера.

- Подчеркну, что обязательной отправке на фронт представители коренных малочисленных народов Севера не подлежали. Общая численность КМНС составляла около 1,7% от численности края. При этом 8% от общего количества жителей региона, участвовавших в войнах с Германией и Японией, составляли представители амурских народов. Это самый высокий показатель среди всех народов Советского Союза, - рассказал Иван Бельды.

В войне с Германией разведчики составляли больше 16 процентов от общего числа ушедших на фронт представителей КМНС. Столько же было снайперов. Особенно много разведчиков из числа коренных народов было в составе 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Представители коренных народов Севера сражались на всех фронтах. Только в составе 117 стрелковых частей их было 1732 человека. Стрелки, разведчики, снайперы, пулеметчики, наводчики орудий, связисты, радисты, саперы, бронебойщики, минометчики, командиры подразделений и политработники – свыше 610 из них имели офицерские звания. Боевыми орденами награждены сотни человек в нашем крае, а боевыми медалями – каждый второй воин из числа коренных малочисленных народов.

А вот стелы в Хабаровске, где увековечен подвиг героев из числа амурских народов, до сих пор нет. Есть макет, только почему-то не находится желания особого у представителей власти. «А вдруг все народы захотят свои стелы?» - приводили такой аргумент чиновники, видимо, подозревая, что представители КМНС хотят «оттяпать» свою часть от великой Победы. А они всего лишь хотят отдать дань почести своим сородичам-героям. И они имеют на это право. Как же без этого хранить память о Великой Отечественной войне?

Юрий Вязанкин

Среди учащихся 1-4 классов 1-е место заняла Виктория Заксор, ученица 2 класса МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения Комсомольского района, за слайды о бабушке Дуне Суембуевне Гейкер, награжденной знаком «Дети военного времени».

Среди учащихся 5-9 классов среди текстовых работ 1-е место заняли Владислав Малов, ученик 9 класса школы села Аян Аяно-Майского района, за реферат «Забытое имя героя» о своем прадеде, участнике войны с Германией Алексее Константиновиче Белолюбском, и Ксения Киле, ученица 8 класса школы села Ачан Амурского района за статью «Вклад малых народов в Великую Отечественную войну» о Николае Батуновиче Киле, участнике войны с Японией, разведчике, кандидате филологических наук.