Дегтярев: Бензиновый кризис не должен повториться

Врио главы региона заявил, что выводы из топливного кризиса в Хабаровском крае сделаны, и это — недоработка ответственных за это служб.

«Бензиновый кризис показал нам недоработки ответственных за это направление служб. Выводы сделаны, впредь постараемся избежать подобного. Отдельно благодарим специалистов ХНПЗ, которые привели оборудование в рабочее состояние и обеспечили выпуск бензина для Хабаровского края и наших соседей по ДФО», — заявил Дегтярев

Тем временем, ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась. На 14.00 понедельника в краевой столице на заправках сети «ННК» бензин марки АИ-92 был в свободной продаже на всех 52 станциях, а АИ-95 – на 40. При этом очередей на городских АЗС не отмечалось. Такую информацию представил краевой комитет по развитию ТЭК, специалисты которого в очередной раз объехали автозаправочные станции.

«По данным, представленным Хабаровским НПЗ, за двое суток предприятие выпустило 1270 тонн бензина марки АИ-95. Сейчас идет производство и АИ-92, и АИ-95. Поэтому нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но перебои в продаже еще возможны, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки бензина по районам. Так, в Комсомольске-на-Амуре на утро понедельника на 4 из 5 АЗС «ННК» был только бензин АИ-92. Марку АИ-95 туда сейчас везут», — сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Он также сообщил, что комитет продолжает работу по отслеживанию цен на топливо. По сетям заправок «Роснефть» и «ННК» повышения продажной стоимости не выявлено. По фактам завышения цен на бензин в Ванинском и Советско-Гаванском районах, которыми располагал комитет, еще в прошлый понедельник было передано обращение в УФАС по Хабаровскому краю для проведения проверки. Если будут выявлены новые случаи завышения цен, комитет готов оперативно подключиться.

Стоит отметить, что Михаил Дегтярев не занимался популизмом и не пытался переложить ответственность со своих подчинённых на коммерсантов. Он попытался максимально быстро найти решение возникшей ситуации. В этом ему помогли федеральные структуры и руководство ХНПЗ.

«Подобные ситуации не должны повторяться. Здесь сошлось множество факторов. В любом случае мы должны сделать выводы. Делать больше резервов, прогнозировать ажиотажный спрос. Кто его запустил этот спрос, уже другое дело», - сказал Михаил Дегтярев.