Хабаровчанина похитили и забили до смерти по неосторожности

Именно так объяснили свой поступок в суде четверо обвиняемых, которые лишили жизни человека, перед этим похитив его практически возле собственного дома. В свое оправдание они рассказали, что сделали все вроде как по совести и… «по пьяному делу». Впрочем, так оно и было.

Один из собутыльников рассказал приятелям, что решил наказать обидчика своей падчерицы, который якобы к ней приставал и даже хотел изнасиловать. «Друзья» тут же возбудились и пообещали помочь в исполнении наказания. Хотели вроде как побить обидчика девушки, но все оказалось гораздо хуже, чем предполагали. В том числе, как ни странно, и сам возмущенный донельзя «папашка».

История с предысторией

Главный заводила и подсудимый, допрошенный в качестве подозреваемого, пояснял, что дочь его уже бывшей подруги пожаловалась на то, что к ней приставал малознакомый мужчина, и он пообещал с ним хорошенько разобраться. В тот же день, после очень даже сердечного застолья с двумя приятелями, сообщил им, что хочет приструнить обидчика молодой женщины. Он предложил друзьям вывезти мужика в безлюдное место и там избить. Те согласились оказать любое содействие.

Правда, «добрый папенька» забыл рассказать собутыльникам, что он в состоянии опьянения становится очень злым и агрессивным. И даже имел серьезную судимость по этому поводу. Так, в 2016 году он был привлечен к уголовной ответственности по ст. 111 ч. 2 п. «з» УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Ему тогда дали два года и десять месяцев лишения свободы. Но он был почему-то условно-досрочно освобожден. С этим, кстати, сейчас разбираются.

Любопытная деталь: один из приятелей, ввиду отключения по сильной пьяни, пошел домой спать, но сказал, что ничего не забыл, и твердо попросил, после того как поймают «вражину», привезти и показать ему. Чуть ли не как в «Вие»: «Откройте мне веки». Так как нужна была машина, по телефону вызвали знакомого таксиста. Тот приехал. На автомобиле «Тойота Королла Филдер» направились в поселок Березовка. Обнаружив искомого мужчину возле магазина, стали предъявлять ему претензии. После чего «папенька», опознав неприятеля, нанес мужику резкий удар кулаком в челюсть. Тот сразу вырубился. Взяв потерпевшего за руки и за ноги, вместе со своим знакомцем водворили его на заднее сиденье машины.

Поехали за уснувшим собутыльником. Тот тут же вскочил как стойкий оловянный солдатик. Похищенный мужчина начал угрожать, что у мужиков возникнут очень серьезные проблемы. И тут же получил два удара рукой в голову. Сообща его сильно избили, затем поехали в бывший детский лагерь. Один из мужчин даже заметил «заводиле», чтобы тот сильно не увлекался, так как уже брызгала кровь в салон автомобиля. По прибытии в лагерь все вышли из машины, а главарь вытащил потерпевшего и стал требовать ответа по поводу своей падчерицы.

Однако избитый мужчина по-прежнему угрожал проблемами, что, естественно, еще сильнее злило. Он нашел большую палку, длиной около метра, которой, уже по свидетельству очевидцев, нанес 4-6 ударов в верхнюю часть тела и голову потерпевшего, бил с такой силой, что даже палка сломалась. Избиваемый уже не кричал, не сопротивлялся. После того как палка, как говорится, пришла в негодность (она просто развалилась), «папенька» проверил пульс потерпевшего и сообщил всем, что мужчина умер. Сразу стали думать, что делать с трупом, и решили скинуть его в реку в районе села Федоровка. А на следующий день, как смогли, тщательно помыли автомобиль.

Утопили как… козленка

У меня буквально кровь стыла в жилах, когда я услышал, как «друзья» избавлялись от трупа.

Один из подсудимых рассказал, что участия в похищении он в общем-то не принимал, в преступный сговор с подсудимыми не вступал. Во время совместной пьянки знакомый сообщил, что к его дочери приставал какой-то мужчина, и тот намеревался разобраться с ним, однако прямо к нему с какими-либо просьбами не обращался. Затем он лег спать. Проснулся в темное время суток, когда пришел приятель и сообщил, что его зовет возмущенный «папик». Он тогда и «повелся». В автомобиле находился ранее незнакомый мужчина, а приятель сообщил, что это как раз тот самый человек, пытавшийся приставать к его падчерице. В это время он находился «в страшном состоянии, весь в крови, возмущался и угрожал».

Ему якобы стало интересно, как приятель будет разбираться с потерпевшим, поэтому и сел в автомобиль. В пути следования мужчины нанесли задержанному два удара, кровь попала и на него, отчего он стал «липким». Физической силы сам к потерпевшему не применял, а лишь оттолкнул его от себя. Они пытались остановить агрессивного мужчину, но тот был как «зверь» и никак не реагировал.

Как было установлено следствием, двое сидели на заднем сиденьи, крепко прижав своего рода заложника, чтобы тот не мог вырваться и убежать. По прибытии в заброшенный детский лагерь между мужчиной и потерпевшим началась перепалка, затем послышались звуки ударов. Когда подошли, «заказчик» сообщил, что убил своего врага. Убедившись, что тот не подает признаков жизни, пульс не прощупывается, «все проспавший», испугавшись ответственности, предложил спрятать труп.

Убийца, как ни странно, отнесся к смерти потерпевшего равнодушно, даже скрыть труп не предлагал. Остальные же с предложением согласились. Один из участников преступления предложил сбросить тело жертвы в речку села Федоровка. Поместили тело в мешок, туда же положили гранитный камень весом около 50 килограммов. На мосту кто-то вспомнил, как его дедушка топил козлят, и предложил проткнуть живот трупа, чтобы тот не всплыл…

Когда тайное стало явным

Тело погибшего все-таки нашли. Вычислили и задержали всех, кто участвовал в его похищении и последовавшей за этим кровавой бойне. Хабаровский краевой суд счел вполне достаточными доказательства, предъявленные следствием. И признал зачинщика всего происшедшего виновным в совершении похищения человека и его жестокого убийства. По совокупности совершенных им преступлений, путем частичного сложения наказаний его отправили на 22 года в исправительную колонию строгого режима.

Его сообщников также отправили на «строгач». И хотя они наверняка приложили свои руки, а то и ноги к жертве, им вменили только п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное по предварительному сговору»). Двое получили по 8 лет лишения свободы, таксисту же досталось всего 7 лет. Как и все остальные, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Стоит напомнить, что судом все были признаны вменяемыми как до, так и после совершения преступления. Трое из мужчин в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Не исключаю, что, возможно, осужденный таксист получил «скидку» за трезвость.

Потерпевшей судом была признана дочь погибшего мужчины. Ее гражданский иск о компенсации морального вреда, возмещении расходов на погребение, был удовлетворен в полном объеме. В результате было принято решение взыскать с убийцы денежную компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей. И в счет возмещения расходов на погребение - сто двадцать три тысячи шестьсот одиннадцать рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора в силу, а именно «мешок, топор, камень, вырез с обшивки потолка над задней пассажирской дверью автомобиля», было решено уничтожить как не представляющие материальной ценности и не истребованные ни одной из сторон.

Вадим Решетняк