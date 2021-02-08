Программу раннего выявления рака запустят в Комсомольске-на-Амуре





Обследование пройдут сотрудники промышленных предприятий города. В Комсомольске-на-Амуре готовят к запуску программу ранней диагностики онкологических заболеваний. В город доставлено оборудование, которое позволит проводить быстрые тесты и определить предрасположенность человека к развитию онкологии. Экспресс-лаборатория будет оборудована в "Территориальном клинико-диагностическом центре" и онкодиспансере Комсомольска-на-Амуре.

- Специальное оборудование позволяет сделать исследование биоматериала в течение 10 минут. Если тестирование вызывает определённые подозрения специалистов, тогда человека направляют на более углубленное обследование, которое будут делать уже в рамках стационара на базе онкодиспансера, - отмечает главный врач "Территориального клинико-диагностического центра" Ольга Панкова.

Готовность медицинских организаций к запуску программы в ходе рабочей поездки проверил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он подчеркнул, что пилотный проект будет реализован для сотрудников двух крупных промышленных предприятий Комсомольска-на-Амуре. Речь идёт о нефтеперерабатывающем и авиационном заводах.

- Нужно понимать, что такая диагностика не требуется всем. Её должны пройти люди старше 45 лет. Мы договорились с руководством предприятий, что старт обследования будет в марте. Мы пригласим в Комсомольск-на-Амуре ведущих эндоскопистов страны. Они сами проведут обследование пациентов, обучающие практические семинары для местных специалистов. Опыт подобных акций в других регионах страны говорит о том, что примерно в 5 процентах случаев у людей обнаруживаются новообразования - палипы, удаление которых гарантирует человеку избежать развития рака кишечника, - сказал Евгений Никонов.