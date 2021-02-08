Добровольцев Хабаровского края по достоинству оценили в стране

Более 20 проектов по популяризации добровольчества было реализовано в регионе в прошлом году. АНО «Волонтеры Хабаровского края» активно участвовали в акции #МЫВМЕСТЕ. В ее рамках активисты помогли почти восьми тысячам пожилых граждан во время карантинных ограничений, оказывая адресную помощь, доставляя продукты, товары первой необходимости и лекарственные средства. Также ребята провели в школах края «Добрые уроки» и организовали уникальный онлайн-курс «Добровольчество в Хабаровском крае».

Работу АНО высоко оценили на Всероссийском уровне. По данным Ассоциации волонтерских центров, организация вошла в зеленую зону активности. Всего зон три: зеленая, желтая и красная. Мониторинг эффективности волонтерских центров основывался на трех показателях: медиаактивность, вклад в развитие региона, взаимодействие с Ассоциацией. Лучшие центры страны, в том числе и Хабаровского края, получат современную технику, а также сборники методических и образовательных материалов для дальнейшего развития волонтерской деятельности.

- Мы рады, что наша работа не осталась не замеченной. В этом году мы также планируем организовать несколько волонтерских проектов. Продолжится реализация образовательных программ «Академия Волонтера», «Добрые уроки», онлайн-курсов «Добровольчество в Хабаровском крае», «Добро.Университет» и офлайн мероприятий, таких как «Шаг к добровольчеству». Обязательно продолжим оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, в рамках акции #МыВместе, - рассказали в главном управлении внутренней политики.

Кроме того, добровольцы края примут участие в мероприятиях всероссийского корпуса волонтеров "Переписи населения – 2020". В конце года будет проведен краевой форум «#ПРОдобро» и торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию «Дня Добровольца».