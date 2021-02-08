Нас осталось только два: Фургал-сын просит денег на нужды отца

Антон Фургал, сын арестованного экс-губернатора Хабаровского края, вынужден собирать пожертвования для проведения своего расследования.

И бывший политик и его семья остались без средств, несмотря на громкую и многомесячную поддержку улиц. На днях в сетях от имени Сергея Фургала появилась просьба поздравить экс-губернатора с днем рождения и собрать ему немного денег.

С денежной просьбой подключился и сын Фургала, Антон. Ему нужны деньги на проведение своего расследования деятельности отца и близких к нему бизнесменов. Ну и — на адвокатов.

«Благодаря вашей помощи, мы имеем возможность собирать материалы для защиты, доказательства, поддерживать различные очень важные встречи.

Спасибо вам дорогие», пишет Антон. И ниже, конечно, реквизиты для финансовой помощи.

Уличная любовь и многократно декларированная поддержка Сергея Фургала и его семьи не вылилась в регулярные пожертвования, фонд «спасения» пуст. Люди с деньгами, судя по всему, расставаться не спешат. На автомобильные наклейки и футболки с изображением опального политика ушло, наверное, больше денег, чем напрямую Фургалу отцу и сыну.

Средств не хватило и на подарок ко дню рождения, ну и «правду» особо никто знать хочет, видимо, поскольку Фургал-сын по своей инициативе как пошёл, так и идёт по миру.

Подмога не пришла, подкрепленье не прислали, нас осталось только два, как говорится.