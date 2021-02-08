Без Фукусимы остался Хабаровск

Генконсул Японии в Хабаровске Фукусима завершил работу на Дальнем Востоке, сообщает Интерфакс.

Генеральный консул Японии в Хабаровске Масанори Фукусима, назначенный на эту должность в октябре 2018 года, завершил работу на Дальнем Востоке России.

«Я завершил свою работу в Хабаровске», — сообщил Фукусима «Интерфаксу». 7 февраля дипломат вернулся в Японию.

До назначения в Хабаровск Фукусима занимал должность Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге. Новый генконсул Японии в Хабаровске пока не назначен.

Генконсульство Японии в Хабаровске было создано 11 ноября 1993 года. В консульский округ входят Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область.