Поддержку молодых ученых в Хабаровском крае увеличили в два раза

В нашем крае живут умные и талантливые люди! Молодые ученые и деятели науки – именно они несут свет знаний, совершают открытия, разрабатывают технологии. Они помогают делать жизнь людей и страны лучше.

В Доме официальных приемов правительства края состоялся торжественный прием деятелей науки и победителей краевого конкурса молодых ученых. За выдающиеся достижения ученые были награждены званием «Заслуженный деятель науки Хабаровского края».

В этом году оно присвоено: доктору сельскохозяйственных наук, врио директора обособленного подразделения Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН Татьяне Асеевой; доктору архитектуры, профессору кафедры архитектуры и урбанистики Тихоокеанского государственного университета Николаю Крадину; доктору экономических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории региональных и межрегиональных социально-экономических исследований Института экономических исследований ДВО РАН Сергею Леонову.

21 человек получил звание лауреата XХIII краевого конкурса молодых ученых. По решению Михаила Дегтярева размер премии для победителей был увеличен со 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Первое место заняли: доцент кафедры «Химия и химические технологии» Комсомольского-на-Амуре государственного университета Александр Проценко (в области технических и химических наук); старший научный сотрудник Института тектоники и геофизики имени Ю.А. Косыгина ДВО РАН Виктор Пупатенко (в области наук о земле и сельскохозяйственных наук); врач-офтальмолог Хабаровского филиала НМИЦ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения РФ Анна Бочкарева (в области медицинских и биологических наук); аспирант Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Татьяна Дмитроченко (в области гуманитарных наук, искусствоведения и культурологии); старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения Валентина Туркулец (в области общественных наук); старший научный сотрудник Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН Анастасия Ткачева (в области физико-математических наук и информационных технологий).

«Благодарю за преданность своему делу, непрерывный творческий поиск и, самое главное, - ответственность за результаты своего труда. Желаю успеха, крепкого здоровья и новых научных открытий на благо России, Хабаровского края и отечественной науки», - сказал, обращаясь к награжденным, Михаил Дегтярев.