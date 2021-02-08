X-files: Не стоит лезть в заброшенные монастыри!

Эта таинственная история приключилась летом в одном из небольших сел Центральной России. Рядом с этим населенным пунктом находился монастырь. После революции он был заброшен. В постсоветской России ходили разговоры о его восстановлении, но дальше слов дело не пошло. Здание ветшало, разваливалось, часть построек местные жители разобрали на стройматериалы.

Ходили зловещие слухи о подвальных помещениях обители. Спускаться туда никто не решался. Да и непросто это было сделать: путь к погребам оказался заложен кирпичом. В общем, в начале нулевых местные подростки, разгоряченные слухами, решили все-таки проникнуть в подвалы монастыря. Собралась компания человек из десяти. Все – местная детвора.

В стене из старого кирпича удалось сделать небольшой проем, и дети полезли внутрь. У них с собой был один фонарик. Под землей оказался целый лабиринт из погребов с переходами. Веселые поначалу, дети замолчали – слишком гнетущей оказалась атмосфера заброшенной обители.

Во время своих блужданий они обнаружили коридор с несколькими деревянными дверями. У ребят был с собой лом (они им, собственно, и пробили проем в стене). Самый старший подросток попытался с помощью лома открыть двери. Удалось кое-как открыть одну из них. Взору детей предстало небольшое помещение, похожее на келью. Посередине комнаты на старых козлах стоял гроб. Заглянуть в него, чтобы посмотреть, кто там лежит, незваные гости не решились.

Внезапно в другом конце коридора ребята увидели пару красных глаз. Глаза посмотрели на пришельцев как будто с усмешкой и … двинулись прямо на них! Фонарик упал и разбился. Детей обуяла паника, они в полной темноте бросились назад. Выбравшись на поверхность, ребята заметили, что одного из их компании – десятилетнего мальчика – не хватает. Поняв, что их друг остался в подвале, но не решившись снова туда лезть, ребята обо всем рассказали своим родителям.

Вечером обеспокоенные взрослые, расширив проход в стене, сами полезли в лабиринт. Дойдя до коридора с деревянными дверями, они тоже заметили мелькнувшие во тьме красные глаза. Перепуганные селяне все же решились продолжить поиски.

Потерянного ребенка они нашли в одной из «келий». Он был пугающе спокоен и молчалив. Уже выбравшись из подвалов обители, взрослые стали расспрашивать мальчика, что он видел. Но ребенок как будто онемел и вел себя апатично…

Вход в лабиринт снова заложили, на сей раз более основательно. А мальчик так и не отошел от перенесенного шока. Он рос молчаливым, замкнутым и ничем не интересующимся, пока не умер спустя несколько лет.

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин