Проблему авиасообщения с «Холдоми» помогут решить краевые власти

Вопросы транспортной доступности горнолыжного комплекса "Холдоми" обсудили в ходе выездного совещания на территории комплекса. По словам инвесторов, существующие возможности – авто, ж/д и речное сообщение – ориентированы, в первую очередь, на жителей края, между тем, второе по значимости направление – это привлечение туристов из соседних регионов. Обеспечить поток гостей из соседних регионов может только воздушный транспорт, а авиасообщения, например, с Владивостоком и Благовещенском нет.



- Правительство края рассматривает ГЛК "Холдоми" в связке с Хабаровском как единый комплексный проект в развитии туризма и сферы гостеприимства. Поэтому для нас принципиально важно развитие авиасообщения. Сейчас региональные власти работают сразу в нескольких направлениях. Во-первых, с Минобороны России по переносу сроков модернизации взлетно-посадочной полосы аэродрома Хурба с 2023 года на более ранние сроки, во-вторых, с авиакомпаниями, которые могут взять рейсы в Комсомольск на себя, и, в-третьих, одновременно рассматриваем вопрос модернизации аэропортового комплекса, - рассказала Мария Авилова.

Также на совещании обсудили и вопросы финансирования инфраструктуры. По проекту запланировано строительство объектов газо-, электро- и водоснабжения. Заявленный в рамках модернизации комплекса объем частных инвестиций – инвесторы ООО "Флагман", ООО "ГЛК Холдоми" и ООО "Экстрим Сервис" - составит более полутора миллиардов рублей. А общий объем запланированной государственной поддержки в части строительства объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры - 629,5 млн рублей.

Вопрос модернизации ГЛК "Холдоми" находится на контроле правительства края. Как подчеркнула Мария Авилова, развитие туризма и сферы гостеприимства – это одна из ключевых национальных целей развития, заявленных руководством страны. ГЛК "Холдоми" как раз и является тем уникальным объектом, "точкой притяжения", которая станет ключевым для формирования опорного туристического кластера в крае.



