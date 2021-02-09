Станцию очистки воды построят в Вяземском районе

В этом году по проекту "Чистая вода" нацпроекта Жилье и городская среда" в селе Красицкое Вяземского района будет построена станция очистки питьевой воды. На это потребуется 17,5 млн рублей. Большую часть средств муниципалитет получит из федерального бюджета – 16,8 млн рублей. Еще полмиллиона выделит край, а оставшуюся часть – районный бюджет. Соглашения о предоставлении субсидий из федерального и краевого бюджетов уже подписаны.

- Сейчас вода в дома жителей и на предприятия села поступает из насосной станции без очистки. Новый объект водоподготовки будет забирать воду из природных источников и очищать ее до соответствия нормам СанПиНа. За сутки получится очищать до 240 куб. метров воды. Этого достаточно, чтобы обеспечить качественной питьевой водой всех жителей села – около 500 человек, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Как уточнили в ведомстве, в феврале администрация района начнет проведение конкурса по выбору подрядчика для строительства станции. Завершить объект будет необходимо до 15 декабря текущего года.

Хабаровский край участвует в реализации федерального проекта "Чистая вода" с 2018 года. За это время новые объекты водоснабжения появились в селе Аван Вяземского района, селах Гаровка-1 и Рощино Хабаровского района, а также в микрорайоне Красная речка в Хабаровске. С 2021 года "Чистая вода" является частью национального проекта "Жилье и городская среда". По нему на ближайшие четыре года в Хабаровском крае развернется строительство водопроводной сети в Бикине, системы централизованного водоснабжения в селе Троицкое Нанайского района. Всего в проект включено 39 объектов.