На ремонт дворов в Хабаровском крае потратят более 130 миллионов рублей

В этом году краевые власти направят 132 млн рублей на благоустройство дворов в городах и поселениях региона. Средства выделят по краевой программе формирования современной городской среды. Отбор муниципалитетов, которые получат субсидии, стартует уже на этой неделе. Чтобы получить финансирование, местные власти должны подать заявки в министерство жилищно-коммунального хозяйства края.

- С 2019 года средства на благоустройство дворов федерация не выделяет. Поэтому краевое правительство разработало собственную программу, по которой на условиях софинансирования предоставляются субсидии на капитальный ремонт придомовых территорий. В этом году их сумма превысит 100 млн рублей. Еще 30 млн рублей распределят на благоустройство дворов между военными городками, - сообщили в министерстве ЖКХ края.

В ведомстве напомнили, капремонт двора по краевой программе включает асфальтирование, устройство ливневой канализации, установку бордюров и монтаж уличного освещения. Перечень работ не большой, но благодаря этому дворы становятся не только более комфортными, но и безопасными.

- Чтобы получить средства на благоустройство, собственникам необходимо принять решение на общедомовом собрании, сформировать смету. После этого заявку необходимо направить в местную администрацию. В свою очередь, муниципалитет уже формирует окончательную заявку на получение средств из краевого бюджета, - уточнили в министерстве.

По программе за два прошлых года в регионе отремонтировали почти 250 дворов, на что было потрачено более 380 млн рублей. В 2020 году лидером по ремонтам стал Комсомольск-на-Амуре. Город дополнительно получил 125 млн рублей на ремонт дворовых территорий за счет средств "единой субсидии". На эти средства было приведено в порядок сразу 50 территорий. Это не осталось незамеченным, многие комсомольчане получили долгожданные уютные дворы.

- Работы по ремонту двора оцениваю хорошо, мы очень этого ждали и благодарны за ремонт. Конечно, есть недочеты, но в целом не сравнить с тем, что было. Весной мы с соседями планируем облагородить двор, высадить цветы. Думаю, наш двор значительно преобразится, - поделилась впечатлениями от участия в программе Екатерина Гребинчукова, председатель ТОС "Удачный" в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, помимо дворов, в крае благоустраиваются и общественные территории. Средства на это выделяются из федерального бюджета по нацпроекту "Жилье и городская среда". По нему с 2019 года в регионе приведено в порядок уже 258 общественных пространств