Результаты анализов жители Хабаровского края могут узнать в онлайн

Сервис результатов медицинских исследований запустили на краевом портале "Услуги 27". Чтобы увидеть свои данные, нужно авторизоваться на сайте, зайти в личный кабинет и просмотреть необходимую информацию в разделе "Медицинские исследования".

Сведения поступают на портал централизованно из медицинского информационно-аналитического центра края. В свою очередь, в этот центр данные приходят из региональных учреждений здравоохранения, где граждане проходят исследования. Результаты становятся доступны в течение 1-2 дней с момента готовности анализов в лаборатории.

- Думаем, сервис будет востребован у жителей края. Главный его плюс заключается в отсутствии необходимости посещения медицинской организации - всю нужную информацию можно получить за один клик на сайте. Также гражданам не нужно переживать, что сведения о результатах анализов станут доступны посторонним. Поскольку авторизация на портале "Услуги 27" идет через единую систему идентификации и аутентификации – ЕСИА, все данные в личном кабинете защищены от несанкционированного доступа, - отметили в министерстве информационных технологий и связи края.

Напомним, также на портале можно получить информацию о медицинских услугах, предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования, и записаться к врачу.