Правительство Хабаровского края поможет построить школу в Корфовском

Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов посетил поселок Корфовский Хабаровского района. Жители поселка с 2012 года поднимают вопрос реконструкции существующей или строительства новой сельской школы. В существующем здании 1960 г. постройки обучаются 445 детей. Обучение проходит в 2 смены.

Учебный процесс и состояние школы не позволяет провести в нём ремонт. Совместно с главой района Александром Яцом, краевыми, районными, поселковыми депутатами, представителями минстроя, министром образования региона, Евгений Никонов осмотрел здание корфовской школы. Обсудил вопросы организации учебного процесса с директором Людмилой Поляковой.

На встрече с населением, которая состоялась в доме культуры Евгений Никонов озвучил планы властей: дано поручение проработать несколько вариантов строительства новой школы на 500-550 мест. Это может быть включение в краевые, федеральные программы или вариант с привлечением инвесторов. Минстрой займется поиском типового проекта школы. Власти района уже сформировали участок под новое здание площадью почти 35 гектаров. В случае необходимости он будет увеличен и проработан вопрос подключения к коммуникациям. Проектно изыскательские работы проведены. Получено положительное заключение.

Процесс строительства может занять не менее 4 лет. Жители Корфовского собрали подписи под обращением к властям, под которым подписались более 500 человек из 5800 жителей Корфовского.

Глава района Александр Яц подчеркнул, что возведение новой школы в Корфовском значится и в плане развития села и в плане развития района, этот объект был запланирован как один из первоочередных.