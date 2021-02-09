Прокурор запросил для Виктора Ишаева 7 лет колонии

Сторона обвинения потребовало назначить экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима. С таким ходатайством выступил прокурор во время прения сторон в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт ИА REGNUM.

«Следствием не установлено смягчающих обстоятельств», — сказал представитель прокуратуры.

При этом отягчающих обстоятельств в деле также не установлено. Также прокурор отметил, что дочь подсудимого компенсировала ущерб от его деятельности. В то же время сам Ишаев не признал себя виновным и заявил, что дочь сделала это без его согласия. В то же время суд может признать это «иным смягчающим обстоятельством», заявил представитель гособвинения. Однако с учетом всех обстоятельств и Ишаев и второй фигурант дела Геннадий Кондратов должны получить наказание, связанное с лишением свободы.

«Прошу подсудимого Ишаева признать виновным, признать подсудимого Кондратова виновным», — сказал прокурор.

Сторона обвинения потребовала назначить Ишаеву наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа 900 тыс. рублей. Кондратову — четыре года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Также прокурор выступил с ходатайством выплатить потерпевшей стороне — ПАО «Роснефть» компенсацию в 7 млн рублей в рамках гражданского иска госкомпании.

Согласно обвинительному заключению, Ишаев в период с 2014 по 2019 года обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой по аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. Директором отделения на тот момент был Кондратов, который признал свою вину во время судебного процесса. При этом Ишаев признавать себя виновным отказался.