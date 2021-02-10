ПАРНАС мечтает покорить Центральный округ Хабаровска

Руководитель регионального отделения «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Евгений Смолькин намерен бороться за кресло главы округа.

Смолькин выпустил пресс-релиз, где высказал желание принять участие в конкурсе за место главы Центрального округа краевого центра.

«Я являюсь руководителем регионального отделения старейшей демократической партии России – «Партии народной свободы» (ПАРНАС). Мэрия объявила, что конкурс на столь высокую должность будет проводиться по-новому: открыто и демократично. Ну что ж, с моей помощью общество проверит: расходятся ли слова с делом у мэрии или нет. Обо всех перипетиях этого конкурса, всех этапах и событиях я буду информировать городскую общественность беспристрастно и объективно. И пускай каждый житель города сделает самостоятельный вывод об открытости и демократичности хабаровской мэрии», — написал Евгений Смолькин в своём обращении.

Кто такой Евгений Смолькин?

Смолькин известен тем, что был депутатом Хабаровской городской думы шестого созыва, работал в комитете по бюджету, финансам и экономическому развитию, а также в комитете по городскому хозяйству. Также Смолькин был председателем двух комиссий: бюджетной и комиссии по социальным вопросам Совета депутатов Сергеевского сельского поселения Хабаровского района. В настоящее время — председатель Хабаровского регионального отделения партии ПАРНАС.