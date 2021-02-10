В хабаровском Броско Молл открылась фотовыставка, посвященная врачам-героям

В просторном холле более 50 больших фотографий сотрудников лечебных заведений. Это далеко не все медики, в крае трудится более 6 тысяч медсотрудников, отметил зампред правительства Евгений Никонов.

- Все они герои нашего времени. А количество волонтеров, студентов, жителей, которые на своих личных машинах возили врачей по участкам, вообще трудно посчитать. Неравнодушные люди приходили в поликлиники, измеряли температуру. Они тоже герои. Коронавирус, можно сказать, проявил все лучшие качества жителей края, - отметил зампред.

По словам Евгения Никонова, четверть медработников от общего количества сотрудников переболели ковидом. Некоторые ушли из жизни.

Главный врач городской больницы № 2 имени Д.Н. Матвеева Феликс Абрамович сказал, что эта болезнь его тоже не обошла стороной. Лежал в стационаре и прямо из палаты руководил коллективом своей больницы.

- Это очень тяжелое заболевание. Большинство моих врачей переболели. Нашу семью постигла трагедия – мы с женой потеряли близких людей. С первого дня, как наша больница заработала, как госпиталь, людей везли и везли.

Как сказал главврач, за считанные дни все 150 коек были заполнены больными, впоследствии пришлось увеличить койко-места до 187. Радовались за каждого выписанного пациента, горевали, когда люди умирали, причем не только пожилые.

- Знаете, когда человек выполняет свою обычную работу, например хирургом, терапевтом и вдруг ему говорят, что через неделю вы, мол, все будете работать в «красной зоне», возможно, заразитесь, становится страшно. Но мои врачи молча одели защитные костюмы, и пошли спасать жизни людей.