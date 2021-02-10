Жители Хабаровского края активно обращаются к органам власти через «Голос 27»

Жители региона могут направить вопросы органам власти и местного самоуправления региона через интернет-портал «Голос27». За 2020 год с помощью системы граждане оставили более 7 тысяч обращений. Наиболее популярными темами остаются жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Всего на портале можно подать обращения более чем по 120 социально значимым направлениям.





- Через государственную информационную систему «Голос27» можно подать обращение напрямую в правительство края, органы местного самоуправления или организации. Для входа на портал достаточно ввести телефон или электронную почту либо авторизоваться через «Госуслуги» или социальную сеть «ВКонтакте». Сайт работает в крае с 2013 года. За все время было через него было подано более 25 тысяч обращений, почти 97% из них решены, - отметили в министерстве информационных технологий и связи края.





Напомним, на сайте в режиме реального времени доступна вся информация о рассмотрении вопроса и о принятых мерах. При этом любой пользователь может подписаться на обновления заинтересовавшего его обращения или поделиться им в социальных сетях. Для удобства граждан также разработано мобильное приложение для Андроид и iOS.



