Карантин в домах престарелых Хабаровского края отменят в марте





В министерстве соцзащиты населения края обсудили работу отрасли в условиях ограничений. Уже почти год в стационарных учреждениях действует карантин. Снимать ограничения планируют с марта 2021 года. До этого времени в учреждениях будет проходить вакцинация постояльцев и персонала.





В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции все 16 стационарных учреждений социального обслуживания с конца апреля 2020 года закрыты на полный карантин. Коллективы работают посменно вахтовым методом. В настоящее время эти ограничения не сняты. В учреждениях работает 580 человек.





- Открыть все учреждения в один день - необдуманно. В марте планируем начать поэтапное снятие ограничений. В первую очередь необходимо привиться от COVID-19, и только потом выходить из карантина. Стационары по решению оперативного штаба края вошли в первую очередь вакцинации. Прививку получили около 2 тысяч работников и постояльцев, что составляет около 60% от общего количества. На данный момент вакцинация продолжается, - сообщил министр социальной защиты населения края Александр Дорофеев.





Он также отметил, что на сегодняшний день в стационарах проводится плановый инструктаж специалистов, осуществляется ежедневный мониторинг состояния здоровья работников и получателей социальных услуг. Организовано прохождение термометрии. Соблюдается дезинфекционный режим.



