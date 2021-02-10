Заявки поступают на конкурс «Предприниматель года» в Хабаровском крае

В министерство инвестиционного развития и предпринимательства края с 10 февраля по 10 апреля 2021 года будут принимать заявки на участие в конкурсе "Предприниматель года". Краевой конкурс проводится ежегодно. Лучших определят среди малых средних предприятий края.





- Первые заявки уже поступили от представителей строительного сектора края. А дальнейший ход конкурса, в том числе конкретное количество и содержание номинаций, будет зависеть от активности участников, - отметил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.





Конкурсная комиссия определит лучших в отраслевых номинациях (сельское хозяйство, лесная, рыбная отрасль, строительство, промышленность, общественное питание, торговля, общественный транспорт, сфера услуг и другие), а также в специальных номинациях: "За вклад в развитие муниципального района", "Успешный старт", "Молодой предприниматель", "Народный предприниматель".





По итогам победителям и лауреатам присваиваются звания: "Компания года" или "Предприниматель года", а также вручаются памятные знаки и дипломы.





Оценивают участников не только по итогам экономической деятельности, но и с точки зрения деловой и социальной активности.





- Любой предприниматель заинтересован в узнаваемости, которую дает победа в конкурсе – тогда клиенты лояльнее и к нему, и к его бизнесу. Но не менее важно иметь хорошую репутацию и на рынке труда, чтобы доверие проявляли собственные сотрудники и соискатели. И как раз на работу в этом направлении участников конкурса нацеливают такие показатели как обучение и дополнительные социальные гарантии работникам, участие в социальных программах, благотворительной деятельности, - отмечает генеральный директор исполнительной дирекции "Союза работодателей края" Милана Распутина.





Заявки на участие принимаются с 10 февраля по 10 апреля 2021 года. Полная информация о конкурсе размещена на портале поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края.



