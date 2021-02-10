Девятиклассники Хабаровского края прошли собеседование по русскому языку

Собеседование девятиклассники проходили в своих школах. Ученикам девятых классов нужно было выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, рассказать монолог по одной из выбранных тем, а также провести диалог на выбранную тему с экзаменатором-собеседником.





Оценивается работа по системе «зачет»/«незачет». Общее количество баллов, которое можно было набрать - 20. Минимальное для получения зачета - 10. На выполнение заданий школьникам отводилось в среднем 15 минут, а участникам итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам продолжительность процедуры увеличивали на 30 минут. При этом, если особенности психофизического развития учащегося не позволяли выполнить все задания, предусматривалось уменьшение минимального количества баллов для получения «зачета».





- При сдаче сложностей не возникло, пожалуй, трудности были на задании с пересказом текста, но только из-за волнения. Готовилась к собеседованию около двух месяцев, выполняла подобные задания как в школе, так и дома, - рассказала ученица школы № 32 Софья Бондаренко.





Во всех образовательных учреждениях соблюдались меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. С результатами школьники будут ознакомлены не позднее 25 февраля 2021 года. Для тех, кто не явился на собеседование по уважительным причинам или получил «незачет», предусмотрены дополнительные сроки сдачи - 10 марта и 17 мая 2021 года.





Итоговое собеседование для девятиклассников проводится как обязательное третий год подряд, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Результаты собеседования действует бессрочно.



