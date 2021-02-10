На сцене хабаровского ТЮЗа появится поворотный круг

«Этого требует время. Наш театр современный. Он живет единым духом с молодежью. Поэтому созрела в этом необходимость», - рассказал Константин Кучикин, художественный руководитель Театра юного зрителя.

Летом начнется ремонт «сердца» ТЮЗа – зрительного зала. В зале после ремонта не будет подиума, а вместо стационарных зрительных рядов появятся телескопические, то есть, когда нужно, кресла будут выдвигаться, когда не нужно, зал будет свободен от них. Кресла, как поделились в ТЮЗе, эксплуатировались по семь часов ежедневно на утренних, дневных и вечерних спектаклях. Этот театр – рекордсмен в Хабаровском крае по количеству постановок в году.

«Стационарный зал, конечно, себя изжил. Тем более что он очень неудобен. После ремонта число мест будет прежним, даже чуть-чуть добавится», - пообещал Константин Кучикин.

На сцене будет заменено технологическое оборудование, потому что оно пришло в негодность за последние двадцать лет.

«Мы планируем сделать на сцене поворотный круг, - сказал режиссер. – У нас такого никогда не было. Здание у нас особенное, ему сто лет. Есть особенности у фундамента, поэтому нет возможности сделать глобальную реконструкцию сцены. Да она и не очень необходима. Мы пристроились к ней, мы любим эту сцену. Нам она нравится. Поэтому мы остановились на поворотном круге. Это еще одна возможность сделать некое дополнение к возможностям каждого режиссера».

В театре появится современное интеллектуальное световое оборудование, а то, что управляет этим светом, оно из 90-х годов.

«Будет заменена аппаратная по управлению световым потоком в зале», - пообещал Константин Кучикин.

Все это случится благодаря тому, что по нацпроекту "Культура" из федерального и краевого бюджетов выделено почти 24 млн рублей. И еще 7 млн федеральной субсидии для детских театров на приобретение светового оборудования.

Стоит отметить, что этот, пожалуй, самый любимый горожанами и самый востребованный в России хабаровский театр не был обижен краевыми властями. В зданиях театра, а это памятники исторического и культурного наследия федерального значения – здание Общественного собрания и доходный дом Кровякова, были отремонтированы крыша, система водоотведения, туалеты, центральный холл.

Этой осенью на обновленной сцене тюзовцы обещали премьеру спектакля. Новая постановка, как говорит Константин Кучикин, будет обязательно про любовь. Что касается ежегодного фестиваля актуальных текстов «Наша тема», то на его проведении ремонт зала не отразится.

«Рассчитываем, что следующим на очереди будет краевой Музыкальный театр. Мы уже направили заявку в Министерство культуры РФ. Если ее одобрят, то в 2023-2024 годах в Музыкальном театре обновят фасад, зрительный зал, фойе на первом и втором этажах», - сообщила Марина Лоскутникова, заместитель министра культуры Хабаровского края.

Юрий Вязанкин