В Хабаровском крае решают проблему дефицита бензина в северных районах

Врио губернатора Михаил Дегтярев в режиме ВКС провел оперативное совещание по ситуации с поставками ГСМ в районы края. В нем приняли участие главы муниципальных образований, руководство краевого комитета по развитию ТЭК, нефтетрейдеры.





- Проблема с поставками бензина и ростом цен – не только наша. С этим столкнулись и в других субъектах ДФО, да и по всей России, - проинформировал и.о. председателя комитета по развитию ТЭК правительства Хабаровского края Александр Чипизубов. - Длительность приобретения топлива (срок поставок по договорам растянулся с двух недель до 45 суток), подорожание бензина марок АИ-92 и АИ-95 на 18% на бирже, отсутствие запасов топлива на АЗС независимых трейдеров привели к полному его отсутствию в отдаленных населенных пунктах края, в том числе - в Ульчском районе, или к его дефициту и удорожанию на 10-15% в Ванинском и Советско-Гаванском районах.





Врио губернатора края подписал телеграмму на имя заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Также в обращении акцентирована необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом.





- Есть договоренность, которую мы достигли буквально накануне ночью. Дочерние предприятия «Роснефти» выделят в ближайшие два дня резервные объемы топлива независимым нефтетрейдерам Хабаровского края под самовывоз. Это временная мера, за что мы благодарны руководству ПАО НК «Роснефть», - сообщил Михаил Дегтярев.





В НК «Роснефть» сообщили, что в период острого кризиса на топливном рынке Хабаровского края компания значительно увеличила розничные поставки топлива АЗС собственной сети. По ее информации, потребности Дальнего Востока в моторном топливе обеспечивают Ангарская нефтехимическая компания, Комсомольский и Ачинский НПЗ.





- В январе заводы «Роснефти» поставили на биржу объемы бензина и дизеля, значительно превышающие норматив. Комсомольский НПЗ реализовал на бирже 46% от производства автобензинов и 31% - дизеля, Ачинский НПЗ – 18% от производства автобензинов и 22% от производства дизеля, АНХК – 19% от производства автобензина и 17% - дизеля при нормативе биржевых поставок в 10% бензина и 6% дизеля от производства, - уточнили в пресс-службе ПАО «НК «Роснефть».





Врио губернатора Хабаровского края потребовал от глав районов контролировать ситуацию с ГСМ и незамедлительно информировать правительство края о возникающих проблемах.





- Так мы сможем быстро подключаться к их решению, а не ждать, пока вместо вас об этом напишут в соцсетях, - подчеркнул врио губернатора.





В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ситуацию с бензином удалось стабилизировать благодаря поставкам из Росрезерва и участию компании «ННК» в закупке дополнительных объемов топлива на бирже в Санкт-Петербурге, а также восстановлению основного технологического оборудования Хабаровского НПЗ.





- Завод работает на плановой загрузке, бензинами обеспечиваем, проблем нет, - проинформировал генеральный директор АО «ННК – Хабаровский НПЗ» Игорь Быстров.





Однако повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, реализуемого независимыми трейдерами в отдельных районах Хабаровского края.





- Это свидетельствует об ошибках в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовности в должном объеме обеспечивать спрос жителей края, - отметил Михаил Дегтярев.





На АЗС ряда районов возник серьезный дефицит бензина.





- У меня договоры по 4 АЗС в Советской Гавани со 130 предприятиями. Сегодня я заправляю только социально значимые предприятия, а частным компаниям отказал, нечем заправлять, - рассказал директор ООО «Дальневосточная топливная компания» Павел Марченко.





Также владельцы частных АЗС, вынужденные теперь закупать ГСМ на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, говорят о резком увеличении цен.





- Предложение было ограничено, продавали по 2-3 вагона на весь Дальний Восток. Также «ННК» из-за ремонта вышла на торги. В результате цена взлетела. Мы распродали все ресурсы буквально за две недели. Вышли на торги – цена за тонну бензина выросла до 62-65 рублей за тонну. По этим ценам нам в Советской Гавани и Ванино придется работать ближайший месяц, - обрисовал ситуацию директор ООО «Биксур СВ» Алексей Микелов.





На рост биржевых цен бензинов АИ-92 и АИ-95 и большие логистические затраты посетовали и представители ООО «Флагман».





- Нам, если продавать, сейчас надо поднимать на 10 рублей цену бензина, - сообщил заместитель директора ООО «Флагман» Денис Дубов. – Тогда начнутся претензии УФАС, прокуратуры, люди будут недовольны. И конкурировать с заправками «ННК» мы не можем.





Между тем в некоторых населенных пунктах края ООО «Флагман» - единственный розничный продавец автомобильного горючего. В частности, это Богородское, Булава, Сусанино, Циммермановка в Ульчском районе, Бриакан и райцентр в районе им. Полины Осипенко, Хурмули и Горин в Солнечном районе, Контантиновка и Лазарев в Николаевском районе, Ягодный и Хурба в Комсомольском районе, Дормидонтовка в Вяземском районе. На это представителю компании указал Михаил Дегтярев, предостерегая предпринимателей от манипуляций в сложной ситуации.





- Мы должны понимать, что владельцам независимых АЗС нужно лучше планировать свою работу. Здесь нет желания назначить виноватых. Надо, чтобы на каждой заправке был бензин. Это государственная задача, поставленная руководством страны. Бензин – товар, без которого экономика не работает. Не будет бензина – будет социальный взрыв. Кто от этого выиграет? Никто! – резюмировал врио губернатора.



