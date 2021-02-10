В Некрасовке будет вонять фекалиями до лета

После публикации в наших социальных сетях о ситуации в селе Некрасовка, где люди вынуждены дышать фекальными стоками, мы получили сообщение от главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края следующего содержания.

«На напорном канализационном коллекторе, транспортирующем хозяйственно-бытовые канализационные сточные воды, в с. Некрасовка 30 января 2021 г. произошёл порыв. Для предотвращения затопления дачных участков, прилегающих к месту порыва, подача сточных вод через неисправный коллектор прекращена. Аварийный сброс сточных вод, поступающих со всего села Некрасовка, осуществляется на рельеф в районе ГНС (поблизости от стадиона с. Некрасовка). Для устранения аварийной ситуации необходимо заменить 200 метров напорного канализационного коллектора. В связи с наступлением низких температур выполнить замену неисправного участка коллектора, который расположен на глубине более трех метров, не представляется возможным. Выполнение работ по замене неисправного участка канализационного коллектора планируется выполнить силами МУП «Водоканал ХМР» (организацией, эксплуатирующей объекты водоотведения в с. Некрасовка) за счет бюджетных средств Хабаровского района в тёплый период 2021 года».

Напомним, что жители Некрасовки жалуются на ужасный запах, идущий со стороны речки Малая Сита. Источник смрада - под мостом на въезде в село. Там происходит сброс фекальных вод. Вонь настолько сильная, что от нее становится дурно.