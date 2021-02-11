В Хабаровском крае подвели итоги акции "Елка желаний"

В Хабаровском крае подвели итоги новогодней акции «Елка желаний». Она стартовала в конце 2020 года на территории всей страны в рамках проекта «Мечтай со мной». Цель акции - исполнить желания детей. Среди них: воспитанники детских домов, дети из многодетных, приемных или малоимущих семей и юные дальневосточники с особенностями здоровья. Акция «Елка желаний» поддержана Президентом РФ.

Чтобы стать участником акции, нужно было подать заявку на Всероссийском сайте «Елка желаний». Каждый мог загадать только одно желание. От Хабаровского края на сайт поступила 141 заявка. Дети получили планшеты, ноутбуки, конструкторы Lego, куклы, мягкие игрушки, фотоаппараты, телефоны. Также в числе желанных подарков были новогодняя елка, гитара, сертификаты на прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре, визит на игру хоккейного клуба «Амур». Кроме того, для участников акции организовали экскурсию в аэропорт, где они познакомились с работой службы безопасности. Также ребята побывали в кабине машиниста поезда.

В течение полутора месяцев желания участников акции исполняли представители органов местного самоуправления, руководители органов исполнительной власти края, представители частных организаций и другие граждане Хабаровского края.

К 10 февраля удалось исполнить почти все желания детей. У остальных мечта сбудется чуть позже - некоторые ребята попросили организовать поездки на смены во Всероссийские лагеря «Океан» и «Орленок», которые запланированы на летний период. В их числе воспитанница хабаровского детского дома № 5 Екатерина Шатрова. Ее с Новым годом поздравил врио губернатора Михаил Дегятрев.

Напомним, старт «Елке желаний» в рамках итоговой «прямой линии» дал глава региона 23 декабря 2020 года.