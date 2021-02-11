«Лыжня России» соберет около шести тысяч участников в Хабаровском крае

Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" пройдет в субботу 13 февраля. Планируется, что в Хабаровском крае участие в акции примут около 6 тысяч человек. Центральный старт состоится в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе "Снежинка". Регистрация участников будет проходить с 8:30 утра. Церемония открытия начнется в 10:45.





Участие в забегах смогут принять как любители, так и профессиональные спортсмены. Участников ждут дистанции на 5 и 10 километров. Первая - для юношей и девушек 2003 года рождения и моложе, вторая для мужчин и женщин 2002 года рождения и старше.





В комиссию по допуску к соревнованиям необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях, оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.





Наиболее массовые забеги также пройдут в Хабаровске, Николаевском, Амурском, Советско-Гаванском, Вяземском, Верхнебуреинском, Солнечном, Ванинском, Бикинском, Нанайском, Хабаровском муниципальных районах, а также в районе имени Лазо.





Все участники гонки будут обеспечены сувенирной продукцией Министерства спорта РФ, а победителям и призерам соревнований вручены памятные сувениры, кубки, медали и дипломы соответствующей степени.





Приветствие участникам и организаторам соревнований направил Президент России Владимир Путин.





- Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни – подаёт пример другим. Уверен, что нынешняя "Лыжня России" обязательно запомнится доброжелательной тёплой атмосферой и хорошими спортивными результатами, - отметил Владимир Путин.





Напомним, что Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями, на старт традиционно выходят профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, ветераны спорта различных возрастов. Ежегодно в гонке принимают участие свыше 1,5 млн. любителей лыжного спорта.



