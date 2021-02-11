Экс-главу Ванино осудили за взятку

Приговором Ванинского районного суда бывший глава городского поселения «Рабочий поселок Ванино» признан виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Судом установлено, что обвиняемый, занимая вышеуказанную должность, на протяжении 2019 года неоднократно получал взятку в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, что выражалось в способствовании должностным лицом в силу своего положения совершению действий в пользу взяткодателя по беспрепятственному принятию работ и оказанию услуг на территории поселка в рамках исполнения муниципальных контрактов на предмет благоустройства, содержания, капитального ремонта территории и автомобильных дорог.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 8 лет. Решение суда в законную силу не вступило.