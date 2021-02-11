«Без срока давности»: выставка архивных документов открылась в Хабаровске

В зале Великой отечественной войны Военно-исторического музея города Хабаровска открылась выставка архивных документов «Без срока давности». Ее первыми посетителями стали активисты поисковых отрядов Хабаровска и руководители региональных отделений всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы», представители органов исполнительной власти края.

Аналогичные экспозиции уже открылись в 22 регионах России, территории которых были оккупированы в годы войны. Документы отражают политику геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства и другие преступления нацистов и их пособников.

- Любые слова, которые будут сказаны перед открытием этой выставки, не имеют такой силы, как фотографии и документы, которые проливают свет на зверства того времени. Мне бы очень хотелось, чтобы про это знали. Но знали не для того, чтобы жить со страхом, что это повторится, а знали для того, чтобы жить с миром и любовью ко всем окружающим, - отметил на церемонии открытия председатель регионального отделения Российского исторического общества, генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Гродекова Иван Крюков.

В рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» было систематизировано около семи тысяч архивных документов. К работе подключилось 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков и ученых.

Познакомиться с архивными материалами можно в Военно-историческом музее Хабаровска до 20 февраля. Также для широкого информирования молодёжи будет организована передвижная выставка по учебным заведениям региона.

В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Она присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.