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За кривляния в TikTok хабаровскую полицейскую выгнали из органов
Для оценки действий женщины-участкового региональное УМВД проводило служебную проверку
Поводом для увольнения майора полиции из Хабаровска стал ролик, выложенный ей в соцсеть TikTok.
«Она уволена за видео с гримасами», — объяснила руководитель пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Есть и официальное заявление регионального УМВД по поводу провинившегося майора.
«В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции города Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудников органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника — автора и участника видеоролика, проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом», — говорится в сообщении ведомства.
По словам Ирины Щеголевой, имя и фамилия сотрудницы разглашаться не будет.
«Мы не даем такую информацию, пусть даже и о бывших сотрудниках. Что касается выявления подобных инцидентов, мы ведем ежедневный мониторинг соцсетей. И способны установить, что сотрудник из нашего, регионального ведомства», — сказала Щеголева.