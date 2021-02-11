За кривляния в TikTok хабаровскую полицейскую выгнали из органов

Для оценки действий женщины-участкового региональное УМВД проводило служебную проверку

Поводом для увольнения майора полиции из Хабаровска стал ролик, выложенный ей в соцсеть TikTok.

«Она уволена за видео с гримасами», — объяснила руководитель пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Есть и официальное заявление регионального УМВД по поводу провинившегося майора.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции города Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудников органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника — автора и участника видеоролика, проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом», — говорится в сообщении ведомства.

По словам Ирины Щеголевой, имя и фамилия сотрудницы разглашаться не будет.

«Мы не даем такую информацию, пусть даже и о бывших сотрудниках. Что касается выявления подобных инцидентов, мы ведем ежедневный мониторинг соцсетей. И способны установить, что сотрудник из нашего, регионального ведомства», — сказала Щеголева.



