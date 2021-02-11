Михаил Дегтярев пообщался с жителями Хабаровского края в режиме онлайн

Очередной личный прием граждан провел сегодня врио губернатора края. Частично он был организован в онлайн-режиме.





- Мы максимально поддерживаем инициативы, направленные на повышение качества жизни в Хабаровском крае – у многих людей есть внятные предложения, которые даже не требуют особых затрат. Обращаются постоянно и с локальными проблемами – в этом тоже надо помогать. Не всё сразу, но вместе с министрами, муниципальными властями намечаем пути решения по каждому обращению, - подчеркнул Михаил Дегтярев.





Хабаровский фермер Дмитрий Янцевич в 2018 году вместе с семьей взял 8 «дальневосточных» гектаров. Сейчас есть планы не только по расширению сельскохозяйственного бизнеса, но и по привлечению к работе молодых специалистов. В планах – ресторанный бизнес на собственных продуктах, экологический туризм.





- Хочется, чтобы молодежь видела перспективы здесь, а не где-то в другом месте. Им только надо показать, что здесь есть, куда развиваться, - поделился Дмитрий Янцевич.





Мужчина отметил, что довольно быстро смог записаться на личный прием к врио губернатора. Ему важно было получить помощь на административном уровне. При содействии правительства региона стало легче находить общий язык с вузами.





Татьяна Александрова из Советской Гавани пожаловалась как на личную проблему – трудности с доставкой газовых баллонов, так и озвучила запрос многих совгаванцев. Он касается оборудования остановок и обеспечения работы социального такси.





Надежда Гетман из Комсомольска-на-Амуре сообщила о том, что жители дома на улице Краснофлотской не могут добиться ремонта фасада. Кроме того, необходимо снять вопрос постоянного затоплении квартир через крышу во время дождей.





Обе женщины пообщались с Михаилом Дегтяревым по видеосвязи. Попасть на личный прием к врио губернатора граждане могут и очно, во время рабочих поездок по районам. К примеру, такая возможность была на прошлой неделе у жителей Ванино и Советской Гавани. В числе прочего обсуждалась возможность строительства новой районной больницы в Советской Гавани, перспективы расселения аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов.





Все обращения, если не удается дать ответ сразу, берутся на контроль. В частности, многодетным родителям Сергею и Маргарите Липатовым из Хабаровска помогли перевести ребенка в детский сад возле дома; в селе им. Полины Осипенко на ул. Лесной было восстановлено уличное освещение; в пос. Заветы Ильича после обращения Ирины Качкиной возле жилого дома вывезли залежи мусора.





По поручению врио губернатора также были обеспечены лыжами все образовательные организации Верхнебуреинского района. В Хабаровске организации инвалидов-колясочников «Стимул» оборудовали пандус. Жителям Ракитного помогли организовать ТОС, чтобы в дальнейшем люди подали заявку на грант и смогли отремонтировать пешеходные дорожки. По обращению представителя ветеранских организаций в крае создан координационный совет, который объединит все общественные организации ветеранов военной и правоохранительной службы.



