Турфирмы края отправят школьников в путешествие на поезде

В Хабаровске состоялся круглый стол на тему «Взаимодействие Дальневосточной железной дороги с региональными туристическими операторами». Его участники обсудили реализацию проектов для школьников, в том числе организацию железнодорожных туров.

Как отметили участники совещания, до пандемии большой популярностью среди школьников региона пользовались поездки на космодром «Восточный», промышленные туры в Комсомольск-на-Амуре, профориентационные поездки в Верхнебуреинский район по маршруту «Чегдомын – край черного золота».

Распространение COVID-19 и ограничения на путешествия в прошлом году внесли коррективы в работу туристических организаций края. Однако уже в период осенних каникул для школьников в крае был реализован проект под названием «Вагон знаний». Около 100 учащихся совершили путешествие по городам Приморья на поезде. В 2020 году аналогичные туры запланированы на февральские и майские праздники.

Учитывая, что многие жители края предпочитают выезжать на летний отдых в соседнее Приморье именно по железной дороге, участники совещания обсудили перспективы привлечения пассажиров на дневной поезд сообщением «Хабаровск-Владивосток». На этот рейс планируется ввести скидки от 30 до 50% на покупку билетов.

Большой интерес у участников встречи также вызвал проект мультимодальной перевозки туристов из Хабаровска на турбазы Хасанского района. На участке «Хабаровск-Уссурийск» предполагается перевозка железнодорожным транспортом, после для туристов организуют автотур по местам отдыха.

В течение недели турфирмы края направят имеющиеся вопросы и предложения по совершенствованию взаимодействия с руководством железной дороги.