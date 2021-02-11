Нарушения выявили в работе маршрута № 107 в Хабаровском районе

Работу перевозчика на межмуниципальном маршруте №107 проверили сегодня сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Как рассказали в ведомстве, от населения стали поступать жалобы на нарушение расписания и несоответствия класса автобусов, выходящих на линию. При этом пассажирские перевозки по данному направлению выполняются ООО «Маршрут» в рамках государственного контракта. Его условия предусматривают оплату за фактически выполненный объём работы при условии соблюдения регулярности движения не менее 95%.





Контрольные мероприятия проводились в селе Бычиха и в Хабаровске. Осмотрено 10 автобусов пригородного сообщения.





– Специалистами министерства выявлен ряд нарушений, которые не позволительны при исполнении госконтрактов, в том числе сбои в расписании, несоответствие класса транспортного средства заявленному. Разумеется, это отражается на пассажирах, которыми являются жители сел Хабаровского района. Мы продолжим контроль и мониторинг за регулярностью перевозок, своевременностью выполнения каждого рейса, особенно в утренние и вечерние часы, – пояснили в министерстве.





Информация о нарушениях будет направлена в Дальневосточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора для принятия мер административного реагирования.





Помимо условий перевозок, сотрудники проверили соблюдение масочного режима как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров. Хабаровчане стали пренебрегать этой мерой индивидуальной защиты, хотя ограничения в целях нераспространения коронавирусной инфекции еще окончательно не сняты. Сотрудниками министерства сделаны предупреждения. Проведены беседы по соблюдению мер предосторожности в условиях существующей эпидемиологической обстановки.



