«Автобус будущего» приехал к школьникам села Некрасовка Хабаровского района

В рамках реализации проекта «Мечтай! Выбирай! Поступай!» профориентационные занятия проведены для учеников школы № 2 села Некрасовка. Для этого в Хабаровский район отправился специальный автобус, оснащенный современным оборудованием. Также профессии и специальности презентовали несколько техникумов и колледжей.

Для учеников шестых классов в спецавтобусе провели занятия с использованием 3D-ручек и наборов LEGO, из которых можно собрать роботов. Также с помощью VR-очков школьники смогли полетать на виртуальном самолете и попробовать себя в роли скалолаза. Параллельно учреждения среднего профессионального образования края проводили мастер-классы для девятиклассников. Ребятам продемонстрировали возможности Хабаровского техникума транспортных технологий, где можно получить профессию слесаря-электрика по ремонту электрооборудования подвижного состава, графического дизайнера, машиниста локомотива.

Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий подготовил мастер-классы по направлениям «Пожарное оборудование» и «Оказание первой помощи». Специалисты учреждения также провели занятия по облицовке мозаичной плиткой и росписи стеклянных изделий.

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ — это востребованная профессия. Специалисты выполняют работы по облицовке поверхностей, окраске, оклейке, художественной отделке. В прошлом году в техникуме открыли учебные мастерские, оснащенные по мировым стандартам WorldSkills. Это создало дополнительные возможности для подготовки кадров, в том числе для проведения малых чемпионатов по компетенциям и демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills«, — рассказала мастер производственного обучения Хабаровского промышленно-экономического техникума Галина Литвинцева.

Еще одним участником профориентационного мероприятия стала компания «Амур-минералс», которая презентовала подросткам возможности карьерного роста в организации. Кроме того, в рамках проекта «Мечтай! Выбирай! Поступай!» ученики некрасовской школы прошли тест на выявление их профессиональных интересов.

«Сейчас более 50 % выпускников края поступают в учреждения системы профессионального образования, а не идут учиться в 10-11 классы. Также в регионе самый высокий показатель по трудоустройству выпускников техникумов и колледжей среди субъектов Дальнего Востока. Сказывается то, что в районы мы часто ездим вместе техникумами, колледжами и с потенциальными работодателями. В результате школьники получают полную картину: куда можно пойти учиться, какие экзамены для этого надо сдать, кто готов их принять на стажировку и в дальнейшем трудоустроить», — отметила директор Центра профессионального самоопределения и наставничества краевого института развития образования Ася Ефимова.

Проект «Мечтай! Выбирай! Поступай!» реализуется с 2018 года благодаря федеральному гранту Минпросвещения РФ. Региональным оператором выступает Хабаровский краевой институт развития образования. Профориентационный автобус посещает районы края по графику. В 2019 году в проекте приняли участие 3037 школьников из 14 муниципальных районов.