«Тайна.Талант. Виктория»: Конкурс песни и танца пройдет в Хабаровске

В предстоящие выходные в Краевом Дворце Дружбы «Русь» состоится первый полуфинал регионального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Тайна. Талант. Виктория». Участие в нем примут более 300 человек из Хабаровского края Еврейской автономной области.

Как сообщили в министерстве культуры края, проект проводится с целью выявления и поддержки талантливых молодых исполнителей эстрадной песни и танца, а также популяризации эстрадных жанров. Это первый конкурс, который проходит на безвозмездной основе для участников после отмены организационных взносов для учащихся детских школ искусств по поручению Михаила Дегтярева.

В этом году творческие соревнования проводятся по следующим номинациям: вокал (соло, дуэты, вокальные ансамбли) в возрасте от 14 лет, хореография (солисты, малые формы, ансамбли) и оригинальный жанр (пантомима, цирковой номер, акробатические постановки, инструментальное исполнение). Возраст хореографических коллективов и исполнителей младшей группы до 11 лет, средней – от 12 до 16 лет, старшей – от 17 до 35 лет.

В творческих соревнованиях примут участие более 300 человек. Это солисты и коллективы из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, с. Мирное и с. Некрасовка Хабаровского района, п. Новый Ургал Верхнебуреинского района, а также Бикина Бикинского района, Биробиджана Еврейской автономной области. Мероприятие состоится 14 февраля в 15:00.

Отметим, в прошлом году гран-при в номинации «Хореография» взяла студия современной хореографии «Мираж» из Хабаровска. В номинации «Вокал» главный приз достался солистке студии вокала и ораторского мастерства «ВолошинDOM» Юлии Филипповой из Хабаровска.