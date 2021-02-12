Салат и сокамерник: Сергей Фургал отметит день рождение

Член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович накануне побывала в Лефортово. Правозащитница поинтересовалась, как экс-губернатор отметит свой день рождения.

- Сергей Фургал сказал, что настроение у него хорошее, правда, находясь в этом «театре абсурда», как он выразился, он обленился, не берется несколько дней. Что касается дня рождения, он никогда ранее его не отмечал, сбегал в этот день в тайгу, чтобы побыть наедине с собой. Охранник в шутку спросил «Сбежать собираетесь?»

По словам Марины Литвинович, бывший губернатор отметит именины с сокамерником.

- Приготовят салат. Рассказал, как готовят пищу при помощи кипятильника и смешивания продуктов. Рад, что разрешили звонок на день рождения

В планах представительницы ОНК было также посещения Андрея Карепова по просьбе родственников. Прошла информация, что он не принимает пищу. Но к правозащитнице Карепов не вышел, по словам сотрудников, он устал после ужина.