X-files: Как контролировать свой сон?

Порой мы видим в царстве Морфея весьма причудливые и гротескные сцены, переживаем невероятные приключения, испытываем широкий спектр эмоций. Однако там мы всего лишь куклы, наши действия похожи на запланированную программу. И все, что с нами случается, происходит помимо нашей воли.

Мой знакомый увлекся идеей осознанных сновидений. Как он признался, его манила мысль самим формировать миры, в которых воплощаются все мечты и фантазии. А если это кошмар – лично сразиться с монстрами, от которых обычно в панике убегаешь. Давайте посмотрим, какие выводы он сделал из своих экспериментов.

Полет

Первый свой осознанный сон у меня произошел после того, как я прочитал рекомендации о том, как можно попытаться контролировать свое поведение в сновидении. Удивительное совпадение!

Но я отлично запомнил ту ночь. Я очнулся в комнате, похожей на небольшой офис. Он располагался в небоскребе, на одном из последних этажей. Было очень светло, хотя за окном была ночь.

Вдруг я понял, что могу себя контролировать. Первая мысль: «Ни фига как круто, я во сне! Надо попытаться что-то сделать. Попробую полетать!». Я бросился к окну, открыл его. Закрался страх: а вдруг все по-настоящему? Но я быстро подавил в себе эту мысль, бросился вниз и… полетел!

Не передать испытанные мною тогда ощущения! Когда я начал полет, у меня перехватило дыхание, тело стало невообразимо легким. Я летел вперед, над крышами домов, я видел под собой сияющие огни города, дороги, освещенные фонарями, автомобили… К сожалению, потом я проснулся. Осознанное сновидение длилось около десятка секунд, но оно того стоило!

После этого я еще несколько раз пытался себя «осознать». В половине случаев получалось. Как я это делал? Засыпая, настраивал себя на мысль, что какие-бы сны я ни видел, надо попытаться контролировать себя. Это простая методика, но она действует! Эдакий «сновидческий аутотренинг».

Руки и часы

Однажды мне приснился сон, будто я проснулся. Да, такой вот парадокс. Я встал с кровати, умылся, позавтракал. И только потом заметил, что я во сне. Как именно?

Есть версия, что пытаться осознавать себя во сне – очень опасное занятие. Сторонники этой теории утверждают: мол, можно так себя «наосознавать», что перестанешь понимать где сон, а где реальность. Такие опасения имеют право на существование. Однако, думаю, застрять во сне невозможно. Потому что есть признаки, по которым можно определить свое истинное состояние.

Например, невозможно увидеть собственные руки. Да, если вы пребываете в осознанном сновидении, но сомневаетесь, так ли это на самом деле, просто посмотрите на собственные руки. Вместо них вы увидите нечто расплывчатое и мерцающее. А то и вовсе не увидите (хотя ими можно будет брать предметы и совершать иные действия).

Еще один способ определить нереальность происходящего: посмотреть на часы. Цифр вы также не увидите. Циферблат будет как будто затянут пленкой.

Если вдруг вы в реалистичном сне очутились в каком-то отдаленном месте, попытайтесь вспомнить, как вы туда попали: на чем ехали, долго ли ждали транспорт, за какую сумму покупали билет. Если вы этого вспомнить не можете, значит, вы спите. А вот пора ли просыпаться или вы еще хотите побродить в мире миражей, решать вам!

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин



