В селе имени Полины Осипенко заработала цифровая АТС

Замена устаревших телефонных станций продолжается в крае. Цифровую АТС на днях установили в селе имени Полины Осипенко. Как напомнили в региональном министерстве информационных технологий и связи, в декабре прошлого года в ходе «Прямой линии с Михаилом Дегтяревым» жители района сообщили о плохом качестве стационарной связи. Вопрос по установке современного оборудования был принят в работу.





- Совместно с оператором связи мы проработали возможность установки в районном центре новой АТС. В итоге к настоящему времени 720 абонентов села имени Полины Осипенко переведены на цифровую телефонную станцию, - рассказал и.о. министра Алексей Гусев.





Как отметили в профильном ведомстве, традиционная телефония, несмотря на высокий уровень проникновения мобильной связи, остается в списке востребованных телекоммуникационных услуг. Сейчас стационарной связью пользуются жители 236 населенных пунктов края, в большинстве из них установлены цифровые телефонные станции. Они надежны, долговечны и не требуют постоянного внимания: управлять оборудованием можно в удаленном режиме, что позволяет оперативно решать возможные нештатные ситуации без выезда специалиста в населенный пункт.





Всего в 2020 году на цифровое оборудование в регионе переключены более 7,7 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах края. В их числе сёла Булгин и Иня Охотского района, поселок Решающий, сёла Аннинские Минеральные Воды и Мариинское Ульчского района, село Омми Амурского района и Фёдоровка Хабаровского района. Также проведена модернизация оборудования в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.





В результате замены морально устаревших телефонных станций повышается, в том числе, надежность связи с экстренными службами: скорой помощью, полицией, пожарной и единой службой спасения. В ближайших планах телекоммуникационной компании установка цифровой станции на 1000 абонентов в поселке Охотск.



