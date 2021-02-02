Хабаровский топливный кризис: сволочи и рост цен

Война. Война никогда не меняется. Из-за чего она началась, толком никто не знает. Кроме руководства хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Однако те решили молчать, порождая панику, как в летние месяцы 1941 года.

По одним данным, сломался компрессор, по другим – запустили плановую модернизацию. Если последнее утверждение окажется верным, то это станет уникальным случаем для истории: старт войне положила не диверсия, а банальный ремонт.

Вначале было слово

Точнее, словосочетание – «бензина нет». И произнесли его в одном из автомобильных групповых чатов в WhatsApp. Думали, фейк. Но поползли слухи. Люди ринулись на заправки.

«Утром я поехала на автоматическую заправку, - рассказывает комсомольчанка Оксана Матвеева. – Там в очереди стояло шесть машин. Я удивилась: такого количества никогда не было. Еще обратила внимание на то, что люди льют бензин в канистры. Ближе к обеду пронесся слух, что бензина нет. Тогда стало понятно, что автомобилисты запасаются топливом».

Конец января стал прологом Апокалипсиса. На заправках «ННК» (ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» является владельцем хабаровского нефтеперерабатывающего завода) бензин стали выдавать по спецталонам. Ситуацией заинтересовались антимонопольщики. Краевые власти заверили, что дефицит исчезнет через 2-3 дня.

Первого и второго февраля регион встал. Мы с коллегой метались по городу, пытаясь найти свободную АЗС. Но видели лишь гигантские хвосты – по 50, по 60, по 70 машин. Поневоле пришлось нарушать скоростной режим, ибо двигались на «лампочке».

«Я не могу себе позволить ехать медленно», - сжав зубы и утопив педаль в пол, цедил коллега.

У некоторых водителей прямо в очередях кончался бензин. В это время стоял конский «дубак» (сервис погоды на телефоне показывал «-50 по ощущениям»). Замерзнуть насмерть, стоя в огромной веренице автомобилей на пути к заправке… Да еще и в XXI веке. Глупая гибель, не правда ли? Тогда много кто оценил преимущества дизельных двигателей.

«Мне повезло, - говорит хабаровчанин Сергей Рябов. – Еще в начале кризиса я с утра подъехал на заправку. Пришлось подождать минут 25, но решил сразу заправить полный бак, до горловины. Хотя обычно заливаю гораздо меньше. Благодаря запасу я нормально ездил все эти дни. Проехал более двухсот километров, и у меня еще осталось литров десять бензина. Я ужасался этим очередям – я ведь успел запастись, а многие реально горя хапнули».

Впрочем, некоторые вполне себе заливали в баки 80-й бензин, коего было навалом. Причем не в «Жигули», а в экологичненькие «Приусы». Позже выяснилось: камикадзе оказались таксистами. Машины явно им не принадлежали, а чужое, как известно, не жалко.

Престиж работников черно-желтых шашечек в дни топливного кризиса резко поднялся. Мобильные приложения наполнились просьбами привезти нефтепродукты туда-то и туда-то. Разумеется, с наценкой (от смешной до щедрой).

Не война, а мать родна

Война без мародеров – как проститутка без блохи. Сначала резко поднялись цены на услуги такси. Если раньше ехал в определенное место за 200 рублей, теперь туда же пришлось выкладывать вдвое больше. Но это еще цветочки. В мессенджерах и соцсетях появились объявления следующего содержания: «Заправлю ваш авто официально на любой заправке «ННК», поскольку имеется топливная карта на юрлицо. 20 литров – 2500 рублей. В ближайшее время буду находиться в Северном. Оплата по факту, вы мне деньги, я при вас покупаю 92-й бензин, вы заправляетесь. [номер телефона]».

125 рублей за литр, неслабо, да? В Комсомольске-на-Амуре появился владелец авторемонтной мастерской, готовый продать желающим 200-литровые бочки топлива АИ-92 за 30 тысяч рублей. То есть уже по 150 рублей за литр. «Торг неуместен» и «покупателю рекомендуется воздержаться от каких-либо вопросов» - добавлял в своем объявлении спекулянт.

Где он достал такое количество бензина? Ходили слухи, что родственники фарцовщика работают в НК «Роснефть» (ей принадлежит комсомольский нефтеперерабатывающий завод).

Автомобилисты кляли «барыг» на чем свет стоит, однако многие из них стали привозить на заправки сразу по несколько канистр. И без того дефицитный продукт теперь испарялся мгновенно. Одни машины уезжали с АЗС, залитые по уши, другие оставались голодными и заглохшими.

«Мягко говоря, было неприятно видеть на заправках людей, которые заправляют не только полные баки, но и прихватывают с собой по несколько канистр и бочек, - возмущен хабаровчанин Владимир Кольцов. – А потом они продают этот бензин по двести рублей за литр, оставляя других людей без топлива. Надо было сразу отпускать на АЗС не более сорока литров в бак и двадцать литров в канистру!».

В очередях стали возникать драки – наглецы порой пытались проскользнуть по принципу «я только спросить». Появился новый вид «бизнеса»: продажа мест в колоннах. Вот как выглядела схема.

«Поможем прорваться в ряды первых на любой заправке города. Вам ждать не нужно, занимаетесь своими делами. Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажем, за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными тысячу рублей и все. Никто вас за это не побьет, просто вы на мое место встанете. Вчера мы так четыре машины пропустили. Сегодня уже семь».

Сверхдержава

Еще одной неприглядной стороной кризиса стало не только наличие борзых шоферов и спекулянтов, но и равнодушие автомобилистов. Не всех, конечно. Но на просьбы дотянуть заглохшие машины хотя бы до заправки мало кто откликнулся.

«У нас в городе у одной девушки заглохла машина по пути на АЗС, - рассказывает Оксана Матвеева. – Она взяла 20-литровую канистру, залила туда бензин. Обратно нести тяжело, еле донесла. Начала заливать топливо в свою машину, руки мерзнут, топливо проливается, девушка вся в бензине. А в это время мимо проезжали автомобилисты, и никто не остановился помочь, всем было все равно. Только потом ей помог один человек. Народ, конечно, дикий…».

Беда, по идее, должна сплачивать людей. У нас же произошло «развоплощение»: драки, спекулянты, стяжательство, рост цен, безразличие к тем, кому не повезло заглохнуть на лютом морозе. И все из-за чего? Потому что сломалась деталь на хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (а он у нас в крае, я напомню, не один!).

Нет, на нас не надо идти войной. Достаточно перекрыть трубу – и мы сами себя уничтожим. Видать, такая у нас национальная идея. Называется «урвать побыстрее, а после нас хоть потоп». Хочешь жить в сверхдержаве? Сверхдержись!

Андрей Канев

«Один мой знакомый в 5 утра вставал, чтобы до 8 часов успеть заправиться. Потому что днем машины стояли в очереди по три, а то и по шесть часов. Ночью тоже были очереди», - рассказывает очевидец того, что происходило в Комсомольске-на-Амуре.