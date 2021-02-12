Открылась продажа авиабилетов по льготным тарифам в Хабаровском крае

Сегодня с 6:00 утра в Хабаровском крае вновь открылась продажа билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальнего Востока. Под льготу попадает маршрут из Хабаровска в Москву и обратно. Тариф действует на прямые рейсы авиакомпаний Группы Аэрофлот в экономическом классе. Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Таким образом, субсидируемые перелеты для жителей региона окажутся дешевле действующих «плоских» тарифов.





Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, субсидирование перевозок осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ №215 от 2 марта 2018 года. Программа действует до 30 ноября 2021 года. Ожидается, что приобрести авиабилеты по льготным тарифам смогут не менее 450 тысяч дальневосточников.





Для покупки билетов жителям края нужно представить документы, подтверждающие постоянное проживание в регионе: для взрослого пассажира - российский паспорт с отметкой о регистрации, для ребёнка до 14 лет - свидетельство о рождении и справку по форме №8.





- Сейчас после снятия возрастного ограничения возможность купить льготные билеты имеют все жители Дальнего Востока. Приобрести билеты можно в кассах Аэрофлота на территории международного аэропорта Хабаровск, а также по адресу ул. Ленина, 85. Они работают с 06.00 до 23.30 без перерыва на обед. Также билеты реализуются в кассах компании «Хабаровские авиалинии» в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Охотске и иных агентствах. Ажиотажного спроса пока не наблюдается, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.





Забронировать билет также можно в онлайн режиме на сайте Аэрофлота или обратившись в круглосуточный контакт-центр авиакомпании по телефону 8 800 444 5555, с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный). Полные правила программы размещены в разделе «Субсидированные перевозки».



